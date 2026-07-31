FundéuRAE: "la aguamala", forma adecuada

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Madrid, 31 jul (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, apunta que la voz "aguamala", que alude a cierto animal marino gelatinoso, es femenina y se escribe en minúscula y sin espacio.

En los medios, sin embargo, se pueden encontrar formas impropias como "Aumentan las playas con presencia de Agua Mala", "Así es el agua mala caribeña que puede vivir para siempre" o "Se alimentan de las aguas mala".

El diccionario académico indica que "aguamala" es femenina y la define como 'medusa'. Esta es la única forma registrada y resulta inadecuada la variante en dos palabras, tal como puntualiza la segunda edición del 'Diccionario panhispánico de dudas'. Su plural es "aguamalas", no "aguas malas" ni "aguas mala".

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Aunque "agua", aun siendo femenina, requiere el artículo "el" por comenzar por "a" tónica, al formar palabras compuestas como primer elemento ya no se le aplica esta regla porque el acento prosódico se desplaza al último elemento, que en este caso es "mala". Sucede lo mismo, por ejemplo, con "aguanieve" y "aguamarina". Por ello, el artículo sigue siendo "la", al igual que son femeninos otros determinantes y adjetivos: "una aguamala", "muchas aguamalas", "aguamalas peligrosas"...

Se recuerda finalmente que, como cualquier otro nombre común de un animal, se escribe en minúscula.

En consecuencia, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido "Aumentan las playas con presencia de aguamalas", "Así es la aguamala caribeña que puede vivir para siempre" y "Se alimentan de las aguamalas".

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE