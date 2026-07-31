Climatólogo señala que la evolución de las precipitaciones el 12 de agosto, día del eclipse, "sigue siendo incierta"

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El climatólogo de Meteored España Samuel Biener ha señalado que la evolución de las precipitaciones "sigue siendo incierta" el próximo 12 de agosto, día del eclipse solar total que cruzará España, mientras que los mapas apuntan a que esa semana estará marcada por temperaturas de 1 a 3 grados por encima de la media par ala semana del 10 al 16 de agosto.

El experto ha precisado que, a falta de casi dos semanas para el eclipse, "todavía es imposible conocer con precisión el tiempo que hará el 12 de agosto, especialmente a escala local".

No obstante, ha asegurado que las previsiones semanales del modelo europeo "ya permiten analizar las tendencias generales". "Aunque no se aprecia una señal clara, algunos escenarios contemplan un posible aumento de la inestabilidad desde la semana del eclipse en el centro y este peninsular, donde en agosto son relativamente frecuentes las tormentas de evolución, especialmente en zonas montañosas como los Pirineos y el Sistema Ibérico", ha recalcado.

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Por ello, ha incidido en que "será necesario seguir la evolución de los pronósticos en los días previos para conocer las condiciones más favorables para la observación del eclipse".

Al producirse el eclipse al atardecer, el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, por lo que será imprescindible elegir un lugar con buena visibilidad hacia el oeste-noroeste para disfrutar plenamente del fenómeno.

Además, la jornada reunirá unas condiciones astronómicas "excepcionales": el eclipse coincidirá con el pico de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas y con la fase de luna nueva, lo que "garantizará cielos especialmente oscuros y favorecerá la observación tanto del eclipse como de otros espectáculos celestes durante la noche".

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