Cerca de 50.000 personas cruzaron de Marruecos a Ceuta en un día, según las primeras estimaciones

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Unas 49.000 personas cruzaron este jueves 30 de julio desde Marruecos a Ceuta de forma irregular según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), y 19 personas han fallecido ahogadas intentando alcanzar la costa de la ciudad autónoma.

Aunque el Gobierno todavía no ha ofrecido datos oficiales de los migrantes que ingresaron a territorio nacional tras la llegada masiva que empezó este jueves y se prolongó durante todo el día, el DSN, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, recogió esta cifa en un documento que se publicó en la mañana de este viernes y posteriormente fue borrado.

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La Guardia Civil ha rescatado los cuerpos de 19 migrantes ahogados en el mar mientras intentaban alcanzar la playa tras bordear a nado el espigón de El Tarajal.

Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se encuentran en Ceuta, donde se van a reunir con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas (PP) y los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil y realizará la primera declaración desde el estallido de la crisis migratoria.

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Hasta el momento, el Gobierno ha asegurado que ha acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de todos los migrantes que cruzaron a territorio español de manera irregular.

Tanto Marruecos como España aseguran que están colaborando y achacan la entrada masiva a las organizaciones criminales de tráfico de personas y a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe la 'devolución en caliente' de las personas que llegan a nado a Ceuta y Melilla.

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