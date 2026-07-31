Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 jul (10.00GMT)

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Madrid, 31 jul (EFE).-

Castillejos (Marruecos).- Cientos de personas protagonizaron en la madrugada de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia las ciudades norteafricanas españolas de Ceuta y Melilla.

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Melilla.- La valla fronteriza de Melilla volvió a vivir anoche un intento de entrada de migrantes cuatro años después del trágico salto del 24J en el mismo escenario, el antiguo paso de Barrio Chino, donde los restos de sangre y las zapatillas tiradas por el suelo revelan los momentos de tensión que se vivieron en la zona.

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Kramatosk (Ucrania).- Los equipos de rescate ucranianos trabajan entre los escombros de una zona residencial de Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, tras un ataque ruso con bombas guiadas que dejó al menos dos personas heridas, según informó la Administración Militar de la ciudad

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Melilla (España).- El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, sigue cerrado desde anoche, cuando quedó inoperativo por intentos de entrada de migrantes, mientras se acumulan cientos de vehículos y viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para pasar al país vecino.

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Ceuta (España).- Centenares de migrantes que en las últimas horas habían accedido de forma irregular a Ceuta, han comenzado a regresar a Marruecos por el mismo punto por el que entraron, el espigón fronterizo que separa la ciudad autónoma con el país vecino, según ha podido comprobar EFE.

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Quetta (Pakistán).- Al menos 34 mineros han muerto tras el derrumbe de una mina de carbón provocado por una explosión en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, según informaron las autoridades este viernes.

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París.- El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, afirmó este viernes que se reforzarán los controles en la frontera con España y que está en contacto con el Gobierno español por la crisis de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad norteafricana española de Ceuta.

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Ceuta (España).- La actividad comercial y laboral se ha paralizado este viernes en Ceuta debido a la decisión de la practica totalidad de los negocios y comercios de mantenerse cerrados ante la presencia de miles de marroquíes que han conseguido entrar ilegalmente en la ciudad en las últimas horas.

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Jerusalén/ Mevaseret.- El Gobierno israelí flexibilizó las licencias de armas como respuesta a la sensación de vulnerabilidad que dejó el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Casi tres años después, las estadísticas alertan de un aumento exponencial de la violencia machista, en un país donde el trauma psicológico y las armas conviven en miles de hogares.

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Kumamoto (Japón).- El doctor japonés Mototaka Inaba regresó recientemente de brindar asistencia sanitaria en Venezuela tras el doble terremoto, y el sismo del pasado martes en el sudoeste del archipiélago, que causó 35 muertos, lo movilizó de inmediato a la zona afectada, donde continúa este viernes prestando apoyo frente al calor extremo.

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Seúl, 31 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 17,91 % este viernes, impulsado por las tecnológicas y el sector de los semiconductores, que siguieron la tendencia de Wall Street.

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rmg/EFE

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