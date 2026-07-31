Al menos diez palestinos heridos y siete detenidos en nuevas operaciones de Israel en Cisjordania

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Al menos diez palestinos han resultado heridos, entre ellos cuatro niños, y otros siete han sido detenidos a manos de las fuerzas israelíes en el marco de nuevas operaciones llevadas a cabo en la gobernación cisjordana de Nablús, donde se han vuelto a registrar ataques de colonos.

Las redadas puestas en marcha por el Ejército de Israel durante la noche del jueves se han concentrado en la ciudad de Nablús, así como en Salem y Tal, según informaciones de la agencia palestina de noticias WAFA.

En esta última ciudad tuvieron lugar hace dos semanas una serie de enfrentamientos que se saldaron con la muerte de cuatro palestinos y dos israelíes, un incidente que ha provocado un refuerzo del despliegue militar israelí en la zona.

Esta última noche, tres de los arrestados han sido detenidos precisamente en Tal, donde un grupo de colonos ha vuelto a atacar a residentes de la localidad, lo que ha provocado la intervención de los militares.

La situación ha empeorado significativamente durante la última semana, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha prometido el establecimiento de nuevos "puestos de avanzada", asentamientos israelíes construidos sin la autorización previa de las autoridades.

Asimismo, las autoridades israelíes han apuntado a la legalización de los puestos que ya existen a pesar de que el Derecho Internacional no reconoce ninguno de los dos --la distinción entre asentamientos legales e ilegales solo se da en la legislación israelí, que regula la planificación de estos asentamientos--.

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