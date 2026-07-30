Quevedo y Bad Gyal, los cantantes españoles más escuchados en el extranjero

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Madrid, 30 jul (EFE).- Quevedo y Bad Gyal son los cantantes españoles más escuchados en el extranjero en lo que va de año, según los datos proporcionados este jueves por la plataforma Spotify, mientras que Rosalía, Alejandro Sanz y Rels B también destacan gracias a sus últimos éxitos.

Quevedo es uno de los artistas con mayor presencia en la lista con la canción 'Al golpito', una colaboración con el grupo Nueva Línea, seguida de 'Ni borracho' y 'Scandic', las tres situadas entre las quince más reproducidas fuera del país de origen.

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Bad Gyal reafirma su posición como una de las artistas españolas de mayor proyección internacional, y consigue colocar tres temas en la clasificación: 'Choque', junto a Chencho Corleone; 'Te Daré' y 'Más Cara', una propuesta que refleja su conexión con el mercado latinoamericano.

La influencia de la música urbana española continúa siendo una de las grandes protagonistas con Rels B, el artista español más escuchado en el extranjero durante 2025, que en esta ocasión aparece con dos canciones: 'El cielo', junto a Kali Uchis, y 'Lleva al sol'.

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Rosalía también figura con dos éxitos, 'Berghain-Remix', junto a Conrad Taylor, Björk e Yves Tumor; y 'Focu Ranni'.

Destaca la variedad de músicos y estilos, con figuras consolidados como Alejandro Sanz, con el tema 'Cuéntame' junto a Yami Safdie, o Lola Índigo con 'Fifty Fifty', de Kenia OS.

También aparecen nombres de una nueva generación como Rvfv, Yapi o Adrian Fyrla, cuyas colaboraciones con artistas internacionales siguen ampliando el alcance de la música española, cada vez más conocida en el mundo. EFE