El PIB de la eurozona rebotó un 0,4% en el segundo trimestre, a pesar de la guerra de Oriente Próximo

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El producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión trimestral del 0,4% entre abril y junio, a pesar del conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una significativa aceleración de la actividad respecto de los primeros tres meses del año, cuando la economía de la región del euro se estancó, según la primera lectura del dato publicada por Eurostat.

Para el conjunto de los Veintisiete, la oficina estadística europea estima un ritmo de crecimiento del PIB del 0,5% en el segundo trimestre de 2026, después del crecimiento del 0,1% en los tres primeros meses del año.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB ajustado estacionalmente aumentó un 1% en la zona euro y un 1,2% entre los Veintisiete durante el segundo trimestre de 2026.

Entre abril y junio de 2026, Irlanda (+3,9%) registró el mayor incremento del PIB con respecto al trimestre anterior, seguida de Lituania (+1,7%) y Suecia (+1,4%), mientras que las tasas de crecimiento más bajas se registraron en Bélgica y Austria (ambas del 0%).

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España volvió a liderar el crecimiento económico en el segundo trimestre entre las mayores economías del bloque, con una expansión del 0,7%, frente a la expansión trimestral del 0,2% observada en Alemania, Francia e Italia.