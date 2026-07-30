China y Tailandia celebrarán en agosto la novena edición de sus maniobras aéreas conjuntas

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Pekín, 30 jul (EFE).- China y Tailandia celebrarán el próximo mes de agosto en territorio tailandés la novena edición de las maniobras aéreas conjuntas 'Falcon Strike', unos ejercicios que incluirán entrenamientos de defensa aérea y asistencia humanitaria y que se enmarcan en la cooperación militar que ambos países mantienen desde hace una década.

El Ministerio de Defensa chino informó este jueves de que Pekín desplegará varios tipos de aeronaves y fuerzas de defensa antiaérea terrestres para participar junto a la Fuerza Aérea tailandesa en ejercicios centrados en operaciones conjuntas de defensa aérea y asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

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Según la cartera castrense, la de 2026 será la novena edición de la serie de maniobras 'Falcon Strike', cuyo objetivo es profundizar la cooperación práctica y los intercambios entre las fuerzas aéreas de ambos países.

China y Tailandia mantienen desde hace años una agenda regular de ejercicios militares conjuntos en los ámbitos aéreo, naval y terrestre.

El pasado mayo, ambos ejércitos celebraron en territorio tailandés el ejercicio antiterrorista 'Asalto-2026', centrado en operaciones en zonas montañosas y selváticas.

Además de los 'Falcon Strike', ambos países organizan periódicamente las maniobras navales 'Blue Strike', con entrenamientos de ataque marítimo, defensa antiaérea y antimisiles, búsqueda y rescate y lucha contra el terrorismo y la piratería.

Tailandia, aliado de Estados Unidos pero con estrechos vínculos económicos y de defensa con China, ha ampliado en los últimos años su cooperación militar con Pekín, al tiempo que mantiene una política exterior orientada a preservar el equilibrio entre las dos potencias. EFE

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