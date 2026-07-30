Baqueira Beret refuerza su oferta turística de verano con 11 rutas de BTT y nuevas actividades de aventura

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La estación de esquí de Baqueira Beret y los valles de la Val d'Aran y Valls d'Àneu, en Lleida, han consolidado su propuesta de montaña para la temporada estival con una oferta orientada al turismo activo que incluye 11 rutas de ciclismo en BTT, deportes de motor eléctrico y paseos a caballo.

Según ha informado en un comunicado, la programación estival estará operativa hasta el 6 de septiembre a través del Telesilla Bosque y el Telesilla Clòt der Os. Asimismo, la red de bicicletas BTT ha incorporado un nuevo tramo de 550 metros en el sendero 'Era Tortuga', que se suma a los circuitos 'Tortuga' y 'Telesèra', además de itinerarios como 'Dera Cascada', 'Ta Baqueira', 'Clòt der Os' y 'Camin Dera Aigua'.

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En el cicloturismo de carretera, la zona ha reforzado su apuesta tras obtener la certificación 'ÒC BIKEFriendly', sello que ya suma 34 alojamientos y 23 empresas. La central de reservas de la estación ha habilitado el alquiler de bicicletas convencionales y eléctricas, así como la contratación de guías especializados para recorrer los puertos pirenaicos.

Por otra parte, la oferta de ocio sobre ruedas se ha ampliado con excursiones en motos eléctricas de la firma Electric Riders, además de rutas guiadas en buggy y vehículos 4x4 por pistas y miradores de la zona. En cuanto a las actividades ecuestres, se han organizado paseos a caballo junto al restaurante Pla de Beret, entre los que destaca la ruta hacia el santuario de Montgarri.

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Para estructurar la estancia de los visitantes durante los meses de verano, el complejo mantiene abierto el Hotel Montarto y ha unificado en su plataforma centralizada la reserva de alojamiento, forfaits, alquileres de material y actividades gastronómicas, además de programar eventos culturales y deportivos en sus instalaciones.