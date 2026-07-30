Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 jul (10.00GMT)

Guardar

Madrid, 30 jul (EFE).-

Kumamoto (Japón).- Las autoridades de la prefectura japonesa de Kumamoto elevaron este jueves a 34 las víctimas mortales a raíz del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste de Japón el pasado martes, mientras continúan las labores de rescate de posibles supervivientes.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Kumamoto (Japón).- Cortes de agua y electricidad y un calor extremo complicaban el día a día de las miles de personas que seguían buscando refugio este jueves en centros de evacuación o en sus propios coches en el sudoeste de Japón tras el terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 34 muertos.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Qeshm (Irán).- Al menos tres personas, entre ellas un niño de dos años, murieron y otros dos menores resultaron heridos en un ataque atribuido a Estados Unidos contra un barrio de la ciudad iraní de Qeshm, informó la Media Luna Roja iraní, que identificó a las víctimas mortales como los padres de la familia y uno de sus hijos.

PUBLICIDAD

(vídeo)

Washington.- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó una nueva oleada de ataques contra Irán, al impactar decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

(vídeo)

Madrid.- El BBVA obtuvo un beneficio de 6.051 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 11,1 % más que en el mismo periodo del año anterior, y ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros.

PUBLICIDAD

(vídeo)

Ciudad Quezón (Filipinas).- Ciudadanos de Filipinas recogen residuos de plástico, papel o metal reciclables para entregarlos a una empresa dedicada a la gestión de residuos sólidos a cambio de créditos para la compra de artículos básicos para el hogar, plan que ya lleva años aplicándose en el país asiático bajo el nombre "Basura por Dinero".

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Florida (EE.UU.), 30 jul (EFE).- La misión NROL-95 despegó este jueves a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

(vídeo)

Praga.- Osos polares se refrescan en hielo que fue llevado a su recinto durante un día caluroso y soleado en el zoológico de Praga, en Praga, República Checa, el 30 de julio de 2026. Los meteorólogos pronostican otra ola de calor extremo en todo el país, con temperaturas que se espera superen los 35 grados Celsius hoy y alcancen hasta 40 grados Celsius en algunas áreas el 31 de julio.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

PUBLICIDAD

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.