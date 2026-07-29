Congreso de Paraguay repudia declaraciones de Lula sobre la guerra de la Triple Alianza

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Asunción, 29 jul (EFE).- El Senado y la Cámara de Diputados de Paraguay expresaron este miércoles su repudio a las declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien citó la Guerra de la Triple Alianza (1864- 1870) para justificar un aumento en la inversión en defensa en Brasil, y lo acusaron de "distorsionar" la historia.

En una sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó una declaración para "repudiar enérgicamente" las expresiones de Lula quien aseguró el viernes pasado, durante una visita a una fábrica de la empresa de defensa Avibras Aeroco, que a su país le gusta la paz, pero que no pueden "olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil", y luego lo hizo en Argentina y Uruguay.

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Los senadores exhortaron a las autoridades brasileñas a tener "un tratamiento respetuoso, equilibrado y veraz de la historia compartida, en aras de fortalecer las relaciones bilaterales", al tiempo que destacaron que Paraguay es "uno de los países más pacíficos de América del Sur" y que "no representa amenaza alguna a la soberanía ni a la integridad territorial del Brasil".

Según el texto, propuesto por el senador opositor Eduardo Nakayama, los dichos de Lula "distorsionan y simplifican unilateralmente el origen de la Guerra de la Triple Alianza", en la que su país se enfrentó contra Brasil, Argentina y Uruguay, y atribuyen a Paraguay "la condición de agresor exclusivo", omitiendo la invasión del Imperio brasileño a Uruguay.

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Las consecuencias para Paraguay de la también conocida como Guerra Grande fueron "catastróficas e incomparables en la historia de América del Sur", subrayó la declaración, al señalar que el país perdió entre el 50 y 60 % de su población, provocó "devastación económica, productiva del país, la ocupación militar prolongada, el saqueo y la imposición de deudas de guerra".

"Esta herida permanece abierta en la memoria colectiva del pueblo paraguayo, y se agrava por actitudes y declaraciones" como las de Lula, añadió el documento.

Durante el debate, el senador opositor Rafael Filizzola dijo que le resulta "indignante" el "banalizar una guerra como esta", al tiempo que lamentó que la Cancillería paraguaya no haya emitido un reclamo oficial.

"El presidente Lula tiene derecho a defender la seguridad de su país, pero no tiene derecho a usar la tragedia paraguaya para justificar armas", expresó el también opositor Ignacio Iramain.

Por otro lado, la declaración de la Cámara de Diputados, también aprobada por mayoría y cuyo texto final se difundió este miércoles, "repudia" las expresiones de Lula "por distorsionar y minimizar la dimensión" de este conflicto bélico, considerado el más cruento de Suramérica.

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La resolución, que fue enviada al presidente paraguayo, Santiago Peña, también exhorta al Ejecutivo a "impulsar las gestiones diplomáticas para la restitución" de los trofeos de guerra, como "expresión de justicia histórica".

Uno de los trofeos mencionados es el Cañón Cristiano, una pieza de artillería elaborada en 1866 por Paraguay con el bronce fundido de las campanas entregadas por el pueblo para defender al país en medio de la guerra y que permanece actualmente en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro.

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Los diputados además instaron a que los hechos históricos que han marcado "profundamente" a los pueblos "sean abordados siempre con sensibilidad, responsabilidad histórica y espíritu de reconciliación, honrando la verdad, la memoria de las víctimas y el principio del derecho internacional".

Las declaraciones de Lula han causado indignación entre diversos sectores paraguayos, mientras que el Gobierno ha enfrentado duras críticas ante lo que ha sido calificado como un "silencio" diplomático. EFE