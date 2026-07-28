Rusia ataca dos buques a los que atribuye vínculos con las Fuerzas Armadas de Ucrania

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Moscú, 28 jul (EFE).- El Ejército ruso atacó este martes dos buques ucranianos en el mar Negro y en el puerto de Mikoláiv, a los que vinculó a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Esta mañana, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron atacando los puertos de Ucrania y los buques que dan servicio a las Fuerzas Armadas ucranianas", señaló la dependencia castrense en una nota publicada en la aplicación de mensajería Telegram.

"En la zona noroeste del mar Negro fue atacado con drones un buque granelero que transportaba cargas militares. En el puerto de Miloláiv fue atacado un buque grúa", según el comunicado.

Rusia ha intensificado durante las últimas semanas los ataques contra los puertos ucranianos en el mar Negro, fundamentalmente los de Odesa, Chornomorsk e Izmail, tras la ofensiva ucraniana contra buques que se dirigían a puertos rusos en los mares Negro y Azov.

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El Kremlin ha dicho que seguirá golpeando los buques que suministren armamento a Ucrania, a pesar de que estos ataques hayan causado la muerte de ciudadanos de terceros países, como la India.

"Nuestras Fuerzas Armadas atacan y seguirán atacando buques que transporten municiones, armas y demás para el régimen de Kiev", señaló la semana pasada el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El representante de la Presidencia rusa explicó que se encuentran en contacto con las autoridades indias, ante quienes están "aclarando su postura", después de que el Ministerio de Exteriores de la India citase al encargado de negocios ruso tras la muerte de cuatro marineros indios en estos episodios. EFE

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