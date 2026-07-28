Agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

Roberto Mancini vuelve a ser seleccionador de Italia

Imagen JJ4I7SGGXVHK7KKKTK4PEG5OHU
Guardar

El exfutbolista y técnico Roberto Mancini volverá a ser seleccionador de Italia en sustitución de Gennaro Gattuso, que no logró la clasificación para el Mundial de 2026, y Claudio Ranieri fue nombrado como nuevo director técnico, anunció este martes la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en su cuenta oficial de 'X'.

Roberto Mancini sustituirá a Gennaro Gattuso, que dimitió tras no lograr la clasificación para el reciente Mundial. Su nombramiento pone fin a un largo proceso de elección en el que se barajaron los nombres del español Pep Guardiola, el seleccionador de Brasil, Carlos Ancelotti, y Andrea Pirlo, cuya candidatura fue descartada por su vinculación directa con una casa de apuestas rusa.

PUBLICIDAD

Roberto Mancini dirigió a la 'Nazionale' entre 2018 y 2023, etapa en la que conquistó la Eurocopa de 2020, celebrada en el verano de 2021 por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, no consiguió clasificar a Italia para el Mundial de Qatar 2022. En 2023, rescindió su contrato para entrenar a la selección de Arabia Saudí, cargo que desempeñó durante un año.

Durante su etapa como entrenador de clubes, Mancini conquistó tres títulos de la Serie A, dos Copas Italia y dos Supercopas de Italia al frente del Inter de Milán; otras dos Copas Italia con la Fiorentina; una Premier League, una FA Cup y una Supercopa de Inglaterra con el Manchester City; una Copa de Turquía con el Galatasaray; y la liga de Catar con su último club, el Al-Sadd.

PUBLICIDAD

Por su parte, el veterano exentrenador del Valencia, entre otros clubes, Claudio Ranieri llevó al Leicester City a conquistar el título de la 'Premier League' en 2016 y su último cargo fue al frente de la Roma en la temporada 2024-25.

Mancini debutará ante Bélgica en el primer partido de la Liga de Naciones el 25 de septiembre, donde, aparte de compartir grupo con 'Los Diablos Rojos', se enfrentará a Francia, que hizo público este martes el nombramiento de Zinedine Zidane como seleccionador, y Turquía.

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, anunció que Mancini y Ranieri serán presentados en una rueda de prensa este miércoles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El senador de EE.UU. Lindsey Graham es homenajeado en el Capitolio antes de su funeral

Infobae

El chavismo y la oposición se movilizan este martes tras casi cinco semanas de los sismos

Infobae

Israel asegura EEUU está deteniendo sus "muchas ganas" de atacar Irán por las posibles represalias a la región

Israel asegura EEUU está deteniendo sus "muchas ganas" de atacar Irán por las posibles represalias a la región

Un error de limpieza cerebral, posible causa común de alzheimer y ELA, según un estudio

Infobae

AMP. El Bayern Múnich dice que ni Olise ni Díaz están en venta

AMP. El Bayern Múnich dice que ni Olise ni Díaz están en venta