Miguel Bosé reaparece tras su mudanza a Andorra y revela sus planes para el verano

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Tras varios meses alejado del foco mediático y después de haber fijado su residencia en Andorra, Miguel Bosé ha reaparecido en público con una imagen relajada y sonriente. El cantante, que recientemente ha retomado su actividad musical con una nueva gira tras años apartado de los escenarios por sus problemas de voz, afronta ahora un merecido descanso antes de continuar con sus próximos compromisos profesionales.

El intérprete de 'Amante bandido' sorprendió hace unas semanas al confirmarse su mudanza al Principado de Andorra, un cambio de residencia que ha generado una gran expectación y que llega después de haber vivido durante años entre México y España. Aunque el artista no ha querido entrar en detalles sobre esta nueva etapa, sí ha dejado claro que atraviesa un buen momento.

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Preguntado por cómo se encuentra, Bosé respondió con una amplia sonrisa: "Muy bien, muy bien. Muchas gracias", dejando entrever que vive este momento con tranquilidad.

En cuanto a sus planes para los próximos meses, el cantante fue igual de claro y tiró de humor al ser preguntado por el verano: "Descansando, si me dejáis", una respuesta con la que evidenció su intención de desconectar y disfrutar de unas semanas de calma después de una intensa temporada de conciertos.

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Con esta breve reaparición, Miguel Bosé transmite una imagen de serenidad en plena nueva etapa personal. Alejado de las polémicas y centrado en su carrera, el artista parece dispuesto a aprovechar el verano para recargar energías antes de retomar su agenda musical.