Alcaldes de Valdemaqueda y Robledo piden redoblar esfuerzos para rematar el incendio en la zona

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Los alcaldes de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, Ricardo Meneses y Fernando Casado, respectivamente, han hecho un llamamiento a la Delegación del Gobierno en Madrid y a los responsables del operativo de emergencias contra el incendio de la Sierra Oeste para que centren ahora los esfuerzos en rematar los avances conseguidos durante la noche, cuando se ha logrado frenar el avance del fuego hacia ambos núcleos urbanos.

En declaraciones a los medios desde el Punto de Mando Avanzado de Navalcarnerno, Meneses ha reconocido que el incendio se encuentra en un "punto crítico" en el que además el entorno del río Cofio, que confluye en el Pantano de San Juan, es "el flanco más peligroso". Anoche se consiguieron allí notables avances gracias al "trabajo excepcional" de los Bomberos.

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"Lo tienen que rematar", ha insistido Meneses, recordando que el entorno del río Cofio puede actuar como "tiro" para el fuego hasta la Sierra de Guadarrama. "Vamos a ser positivos, pero no nos podemos dormir", ha añadido el alcalde de Valdemaqueda, que ha definido el incendio como "un gatito por la noche, y un león por el día".

En esta misma línea, el alcalde de Robledo de Chavela ha compartido este mismo análisis y ha insistido en destacar los trabajos de los Bomberos durante esta noche en el entorno del río Cofio. Así, y en vista del empeoramiento de las condiciones meteorológicas, ha insistido en la necesidad de rematar los avances en la zona.

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"Son fundamentales las próximas horas para tratar de vencer a este voraz incendio", ha recalcado el primer edil de Robledo de Chavela.

Ambos alcaldes han señalado el "apego" de los vecinos a esta zona, si bien han recalcado la necesidad de atender a las indicaciones de las autoridades, que han decretado la evacuación de ambos municipios ante la amenaza de las llamas. "Físicamente, mentalmente y moralmente estamos muy afectados", ha reconocido Casado.

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