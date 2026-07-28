Microsoft protegerá el software empresarial con los agentes de Project Perception y su primer modelo de seguridad

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Microsoft ha presentado el modelo de seguridad MAI-Cyber-1-Flash, que ha incorporado a su sistema de agentes para la detección y remediación de vulnerabilidades, con lo que pretende aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para reforzar la seguridad del 'software'.

MDASH es el nombre en clave del sistema de agentes de IA que ya ha permitido a Microsoft analizar Windows y corregir vulnerabilidades de distinta gravedad, algunas de ellas desconocidas, que ahora se presenta oficialmente como Project Perception.

Este sistema utiliza agentes especializados que trabajan de manera coordinada para identificar fallos en los sistemas y el 'software', con la capacidad de "razonar, priorizar y actuar a la velocidad de una máquina" y de aprender de manera continua.

En él actúan tres tipos de agentes: los agentes del equipo rojo, que identifican posibles vías de vulneración; los agentes del equipo azul, que analizan la vulnerabilidad y el contexto para determinar qué es lo que representa un riesgo: y los agentes del equipo verde, que corrige las vulnerabilidades y refuerza las defensas.

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"Trabajando juntos, estos agentes forman un sistema de circuito cerrado que descubre, evalúa y mejora continuamente la postura de seguridad de una organización", ha apuntado Microsoft en un comunicado. El equipo humano mantiene el control y les proporciona flujos de trabajo.

El trabajo de estos agentes se realiza en una estrategia multimodelo, en la que se aplica el modelo más adecuado a cada tarea. En este escenario, Microsoft ha incorporado MAI-Cyber-1-Flash, su primer modelo de seguridad, para trabajos circunscritos a la gestión de vulnerabilidades de 'software'.

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La compañía asegura que MDASH con MAI-Cyber-1-Flash tiene un rendimiento superior al de Mythos: alcanza un 96 por ciento en el 'benchmark' CyberGym, doce puntos por encima del modelo de ciberseguridad de Anthropic. Y ello a la mitad del coste de los modelos líderes.

Las capacidades de MDASH con MAI-Cyber-1-Flash se pondrán a disposición de los clientes de Microsoft a partir del 3 de agosto, en una modalidad de vista previa.