Luis Enríquez planta cara a las críticas por su look de boda con Susanna Griso y publica su discurso más emotivo

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La boda de Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal sigue dejando momentos inéditos. Después de que la comentada guayabera del novio acaparase buena parte de las conversaciones en redes sociales, el empresario ha decidido responder de la forma más elegante posible: compartiendo el discurso que pronunció durante la ceremonia y reivindicando el verdadero significado de un día que, asegura, nunca pretendió convertirse en un fenómeno mediático.

A través de sus redes sociales, Luis ha publicado un vídeo con uno de los momentos más especiales del enlace celebrado el pasado 25 de julio en el Hostal de La Gavina, en S'Agaró. Junto a las imágenes, ha querido rescatar las palabras que dedicó a Susanna durante la ceremonia, un discurso cargado de emoción en el que recordó cómo una amistad de dos décadas terminó convirtiéndose en una historia de amor.

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Pero, además, el ya marido de la presentadora no ha pasado por alto las críticas que ha recibido por su estilismo. Sin mencionar directamente los comentarios sobre la guayabera que lució el día de la boda, sí ha lanzado una reflexión con la que deja claro cómo ha vivido la enorme repercusión del enlace: "De íntima no le queda nada", una frase con la que evidencia que la boda ha terminado teniendo mucha más exposición pública de la que ambos esperaban.

Mientras tanto, la boda continúa siendo uno de los acontecimientos sociales del verano. Celebrada en un ambiente relajado y con un marcado estilo mediterráneo, reunió a cerca de 200 invitados y ha seguido generando titulares por detalles como el vestido de la novia, el comentado look del novio o las numerosas anécdotas que los asistentes han ido revelando en los días posteriores.

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