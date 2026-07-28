El Nikkei pierde un 3,95 % por el desplome de las tecnológicas

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Tokio, 28 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 3,95 % este martes, lastrado por el desplome de las empresas tecnológicas y del sector de la inteligencia artificial (IA) tras las caídas de la sesión previa en Wall Street.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdió 2.566,27 puntos, hasta ubicarse en 62.364,92 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedió un 2,52 %, o 102,48 puntos, hasta 3.963,59 unidades.

El parqué tokiota se vio lastrado por las grandes empresas de chips y del sector de la IA, que siguieron la tendencia de Wall Street y se contagiaron del desplome del principal índice surcoreano, el Kospi, con gran peso de las tecnológicas.

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El fabricante de memorias Kioxia se hundió un 18,33 % y alcanzó el límite bajo de su rango de precios.

Advantest, que fabrica equipos para la producción de semiconductores, se dejó un 10,11 %, y Tokyo Electron cayó un 10,96 %.

La empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, bajó un 5,83 %.

En el sector del automóvil, el fabricante Toyota logró subir un 1,43 %, mientras sus rivales Honda y Nissan avanzaron un 1,83 % y un 1,35 %, respectivamente.

El principal banco japonés, MUFG, bajó un 3,63 %, y su rival SMBC se dejó un 3,88 %.

Además, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony creció un 2,46 %, y la empresa de videojuegos Nintendo avanzó un 3,07 %. EFE