Agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

El brent cae un 0,62 % y se encuentra en 87 dólares ante la posibilidad de acuerdo en Irán

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- El precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa para entrega en septiembre, caía un 0,62 % este martes antes de la apertura oficial del mercado bursátil y se encontraba en 87,81 euros después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara la víspera detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El brent moderaba su caída respecto al cierre del lunes, en el que llegó a ceder un 8,7 %, hasta 88,36 dólares, en el mercado de futuros de Londres, tras pausarse los ataques, lo que redujo el temor a interrupciones en el suministro de crudo.

PUBLICIDAD

El brent llegó a caer hasta los 86,40 dólares a las 05.02 hora peninsular española (3.02 GMT).

Trump afirma que Irán ha pedido a Washington negociar y dijo que hay posibilidades de alcanzar un acuerdo, aunque advirtió de que reanudará los ataques contra Irán si las conversaciones fracasan.

El mandatario estadounidense se reunirá este martes en Washington con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en medio de una nueva pausa en el conflicto con Irán pero con el fuerte agravamiento de la situación en Cisjordania por la renovada presión de los colonos y el Ejército israelíes sobre los palestinos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el petróleo de Texas, el crudo de referencia en EE.UU., registraba una caída del 0,45 %, con el barril en 82,24 dólares tras cerrar el lunes con una caída del 7,5 %, en 82,61 dólares el barril.

El gas natural TTF también bajaba antes de la apertura de los mercados europeos, un 1,2 %, y el megavatio/hora se encontraba en 57,56 euros. EFE

Últimas Noticias

Hace 35 años Indurain ganó el primero de sus cinco Tours

Infobae

Melody responde a los rumores de ruptura con Ignacio Batallán: "No me puedo separar porque no me he casado"

Melody responde a los rumores de ruptura con Ignacio Batallán: "No me puedo separar porque no me he casado"

El Ejército jordano asegura haber interceptado un dron en una zona fronteriza con Irak

Infobae

Manifestantes denuncian 20 muertos en Cachemira paquistaní y autoridades confirman cinco

Infobae

EE.UU. celebra la decisión de Chad de retirarse de la Corte Penal Internacional

Infobae