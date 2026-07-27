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Vodafone inicia este lunes la comercialización de servicios con Finetwork

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Vodafone ha iniciado este lunes la comercialización de tarifas y servicios de Finetwork, tras hacer valer su condición de propietario de la marca --registrada a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)--, según ha informado este lunes en un comunicado.

En concreto, la operadora ha comenzado a ofrecer tarifas móviles de Finetwork a través de la web www.finetwork.es, apoyándose en una de sus plataformas tecnológicas, y prevé ampliar en los próximos meses la propuesta a planes y servicios convergentes con fibra.

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Los nuevos planes están orientados a un perfil de cliente 'low-cost', con una propuesta competitiva en precio sin renunciar a la calidad de la red de Vodafone, que da soporte tanto a Lowi como a Finetwork, con cobertura 5G en todas las grandes ciudades y más del 92% de la población.

Finetwork se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas del segmento 'low-cost' en España, con una elevada notoriedad impulsada en los últimos años por su patrocinio de LaLiga y otras propiedades deportivas.

El lanzamiento bajo el paraguas de Vodafone permite preservar ese posicionamiento de marca y reforzar su propuesta comercial con una oferta renovada dirigida a los clientes.

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