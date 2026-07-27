Trump insta al Senado a no entrar en receso hasta aprobar su reforma electoral

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Washington, 27 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este lunes al líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, a impedir que la Cámara suspenda su actividad durante el receso de agosto hasta aprobar la ley 'Save America', la reforma electoral con la que pretende endurecer los requisitos para votar de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

"John Thune no debería permitir que el Senado de los Estados Unidos 'se marche' hasta aprobar la Ley Save America o, mucho mejor aún, hasta eliminar el filibusterismo; así, los republicanos podrían aprobar rápidamente todo lo que siempre soñaron", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

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Trump lleva semanas presionando a los republicanos del Senado para que aprueben la Save America Act, pese a que Thune ha reconocido que su partido no dispone en estos momentos de los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa.

El proyecto, que ha despertado el rechazo del Partido Demócrata y organizaciones de derechos civiles, podría dejar a millones de estadounidenses sin derecho al voto al exigir una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía en un país en el que no existe un DNI obligatorio.

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Tras su aprobación el pasado mes de marzo en la Cámara de Representantes, el proyecto se encuentra atascado en el Senado, donde los republicanos no han logrado hasta ahora los 60 votos necesarios - ya que solo cuentan con 53 escaños - a dos semana de comenzar el receso del mes de agosto.

El presidente aprovechó para arremeter contra la oposición demócrata, a la que volvió a llamar despectivamente "Dumocrats".

"Recordad, la estupidez siempre trae derrota y muerte", añadió.

Trump también insiste en la idea de "acabar con el filibusterismo", un mecanismo parlamentario que, en la mayoría de los proyectos de ley del Senado, exige reunir 60 votos para cerrar el debate y someter una iniciativa a votación definitiva, lo que obliga habitualmente a buscar apoyos de ambos partidos. EFE

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