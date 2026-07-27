Investigan a cinco militares alemanes por robo durante las operaciones de evacuación en Afganistán en 2021

La Fiscalía de la ciudad de Kempten, en el estado sureño de Baviera, ha abierto una investigación contra cinco militares del Ejército alemán por presuntos delitos de robo en el marco de la operación de evacuación llevada a cabo en 2021 en Afganistán.

Una portavoz de la Fiscalía de Kempten ha detallado que los cinco miembros de las Fuerzas Armadas pertenecían al contingente alemán encargado de evacuar a personas del país centroasiático tras la toma del poder por parte de los talibán.

"El objeto del procedimiento es saber si los implicados se apropiaron indebidamente de mercancías de tiendas en el aeropuerto de Kabul durante las evacuaciones", ha explicado la portavoz, sin dar más detalles al respecto.

Alemania, junto con otros países occidentales, lanzaron sus respectivas operaciones de evacuación en el aeropuerto de la capital, Kabul, con cientos de personas intentando acceder a las instalaciones aeroportuarias para intentar huir tras la toma de poder de los talibán en agosto de 2021.

PUBLICIDAD

Las evacuaciones dejaron imágenes impactantes, con decenas de personas encaramadas a un avión estadounidense en pleno despegue. Al menos 13 militares murieron en los atentados perpetrados en las inmediaciones del aeropuerto durante las complejas y caóticas tareas de evacuación occidentales.