Taiwán reducirá la velocidad del internet móvil en un simulacro ante la amenaza de China

Taipéi, 22 jul (EFE).- Taiwán ralentizará de forma controlada su red de telefonía móvil por primera vez durante unos simulacros de defensa civil, una medida con la que el Gobierno busca preparar a la población para mantener las comunicaciones ante emergencias como desastres naturales o una eventual agresión china.

El ensayo se celebrará el 10 de agosto en la región central de la isla y el día 13 en la zona norte, con una reducción de la velocidad de la red móvil de treinta minutos en cada caso, un periodo en el que los ciudadanos deberán recurrir a canales alternativos como la red wifi, el teléfono fijo o los mensajes de texto.

PUBLICIDAD

En un vídeo publicado en redes sociales, la portavoz del Yuan Ejecutivo (Gobierno) de Taiwán, Michelle Lee, explicó este miércoles que el objetivo de la simulación es "prevenir antes de que algo ocurra" y recordó que los tifones y los sabotajes de cables submarinos han llegado a interrumpir o bloquear las comunicaciones de la isla en el pasado.

La portavoz precisó que, durante el ejercicio, servicios esenciales como el rescate de emergencia, la atención médica, el transporte y las operaciones financieras no se verán afectados, y que los cajeros automáticos, los pagos con tarjeta física y los semáforos seguirán funcionando con normalidad.

PUBLICIDAD

"El Gobierno realizará un seguimiento simultáneo para garantizar que la seguridad pública y el funcionamiento de los servicios básicos no corran riesgo alguno", apuntó Lee.

La Comisión Nacional de Comunicaciones (NCC) de Taiwán, por su parte, instó a la ciudadanía a no utilizar el teléfono móvil para gestiones importantes durante el ensayo y a emplear en su lugar la red de telefonía fija, además de reducir el uso "no esencial" de internet.

PUBLICIDAD

La iniciativa tendrá lugar en un contexto de creciente preocupación en Taiwán por la resiliencia de su sistema de comunicaciones, tras varios episodios de ruptura de cables submarinos en los últimos años, en incidentes que Taipéi atribuyó en varias ocasiones a Pekín.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán como "parte inalienable" de su territorio y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro. EFE

PUBLICIDAD