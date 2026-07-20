Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran eufóricos el segundo Mundial de España

Incansables en su apoyo a la Selección Española en el Mundial 2026 desde la distancia, Tamara Falcó e Íñigo Onieva son dos de los rostros conocidos que, lejos de ver la final entre 'La Roja' y la Selección Argentina cómodamente en su domicilio, han apostado por disfrutar del encuentro en compañía de unos amigos. Y al igual que hicieron en el partido de semifinales entre el conjunto dirigido por Luis de la Fuente y la Francia de Kyllian Mbappé, el lugar elegido ha sido el exclusivo club que el empresario inauguró hace unos meses en la Milla de Oro de Madrid, 'Vega Members Club', donde se sienten 'como en casa' y nunca mejor dicho.

Un encuentro que finalizó con victoria de España con un gol de Ferrán Torres en la prórroga que nos ha dado nuestro segundo Mundial 16 años después de la histórica hazaña lograda por la generación de Casillas, Iniesta, Sergio Ramos, Piqué, Puyol o Xavi Hernández en Sudáfrica 2010 y que la pareja ha celebrado hasta altas horas de la noche al igual que millones de españoles, eufóricos porque la camiseta de 'La Roja' ya luce su segunda y deseada estrella de campeones.

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Exultantes de felicidad, la marquesa de Griñón y su marido abandonaban el local en coche, pero teniendo en cuenta lo especial e irrepetible de la ocasión no dudaban en bajar la ventanilla para celebrar eufóricos ante las cámaras la consecución del Mundial 2026 por parte de Lamine Yamal, Rodri, Fabián, Dani Olmo y compañía tras su dominio absoluto sobre Argentina en una final que podría haber terminado perfectamente en goleada.

"¡Viva España, viva España!" ha exclamado Íñigo con el puño en alto en selal de victoria mientras Tamara, feliz y sin dejar de sonreír, añadía "¡qué emoción chicos!", afirmando rotunda que los jugadores de 'La Roja' "son los mejores" y confesando que habían disfrutado muchísimo del partido.

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Mientras el hermano de Alejandra Onieva ha lucido la camiseta de la Selección demostrando que es un verdadero forofo, la marquesa de Griñón ha destacado por su elegancia con una blusa de seda en color rojo, un guiño a España a falta de la equipación oficial.