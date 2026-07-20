Los actos de celebración de 'La Roja' del Mundial comenzarán una hora más tarde

Los actos de celebración por el título logrado por la selección española de fútbol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzarán aproximadamente una hora más tarde, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La selección española, que ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas sobre las 14:30 horas -en lugar de las 12:50 horas, inicialmente previsto- celebrará el título junto a la afición en un autobús descubierto antes del acto final de celebración junto al Palacio de Cibeles.

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En estos momentos, la expedición de 'La Roja', encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el capitán, Rodrigo Hernández, se encuentra almorzando antes de trasladarse, sobre las 17:30 horas, al Palacio de La Zarzuela para ser recibida por la Familia Real.

Posteriormente, se dirigirán a La Moncloa, donde les esperará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien asistió este domingo, junto la Familia Real, al palco del MetLife Stadium de Nueva Jersey para ver el segundo título mundial de 'La Roja' contra Argentina (1-0) gracias a un tanto de Ferran Torres en la prórroga.

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Madrid volverá a vestirse de rojo para recibir a los campeones del mundo en una jornada que quedará para el recuerdo colectivo. Como en otras grandes gestas de la selección, miles de aficionados acompañarán al equipo en su recorrido por las calles de la capital para festejar la conquista del Mundial de 2026.

Después de llevar a cabo las recepciones oficiales, la expedición iniciará una multitudinaria rúa en autobús descubierto que atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid antes de concluir en la calle Montalbán, junto al Palacio de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración con la presentación de los futbolistas y, entre otras sorpresas, actuaciones musicales.

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El itinerario de la rúa arrancará, a partir de las 19:00 horas, en Moncloa y atravesará las calles de Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá y Alfonso XII antes de concluir en Montalbán.