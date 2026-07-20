Líderes internacionales felicitan a Burnham y esperan colaborar con Reino Unido en esta nueva etapa

Líderes internacionales han expresado su felicitaciones al flamante primer ministro británico, Andy Burnham, subrayando la voluntad de colaborar con Reino Unido en esta nueva etapa que se abre en Downing Street.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha tenido palabras de felicitación. "Frente a los desafíos que nos reúnen, formulo el deseo de que profundicemos la relación al servicio de nuestros pueblos", ha indicado en una apelación a Burnham par a impulsar igualmente la relación entre Reino Unido y la Unión Europea.

PUBLICIDAD

Macron ha reivindicado la figura del primer ministro saliente, Keir Starmer, "cuyo compromiso al servicio de su país ha contribuido a fortalecer la cooperación entre Reino Unido, Francia y nuestros socios europeos".

"Felicidades a Burnham por asumir el cargo de primer ministro. Alemania y Reino Unido son socios cercanos, espero con interés trabajar juntos", ha afirmado por su parte el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre el nuevo inquilino de Downing Street.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su lado ha manifestado sus felicitaciones y deseos de éxito a Burnham, aludiendo a la "profunda amistad y colaboración" entre Londres y Roma. "A lo largo de los años, se ha vuelto cada vez más sólida, también gracias al trabajo conjunto en temas fundamentales para nuestras naciones", ha asegurado, apuntando a "la gestión de los flujos migratorios" y "las principales crisis internacionales" como puntos de colaboración con Reino Unido.

PUBLICIDAD

"Estoy segura de que continuaremos por este camino, fortaleciendo nuestra relación estratégica en interés de nuestras naciones y de nuestros ciudadanos", ha expuesto, tras recordar el trabajo y el compromiso de Starmer para reforzar las relaciones bilaterales.

"Mucho éxito al nuevo primer ministro británico. Reino Unido es un importante socio de Países Bajos. En temas como el comercio, la transición energética, la defensa y el apoyo a Ucrania trabajamos estrechamente juntos", ha apuntado su colega neerlandés, Rob Jetten.

PUBLICIDAD

Su homólogo sueco, Ulf Kristersson, ha compartido las felicitaciones y señalado la intención de "profundizar aún más los estrechos lazos bilaterales entre Suecia y Reino Unido".

De lado de Canadá, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha incidido en que ambos países "comparten una historia común y lazos duraderos". "Nuestros dos pueblos tienen afinidades profundas", ha asegurado, quien ha subrayado que buscará junto al nuevo 'premier' británico "fortalecer la seguridad, la estabilidad y la prosperidad a ambos lados del Atlántico".

PUBLICIDAD