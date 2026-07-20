Empieza el recorrido de la selección española por Madrid para celebrar el Mundial

Madrid, 20 jul (EFE).- La selección española ya está recorriendo las calles de Madrid para celebrar la consecución de su segundo Mundial, después de las recepciones oficiales, en dirección a la calle Montalbán, junto al ayuntamiento de la capital, donde se llevará a cabo la fiesta con los aficionados.

Los primeros momentos de la rúa, en la carretera A-6 desde el Palacio de la Moncloa, estuvieron marcados por el tráfico detenido en sentido contrario para ver a los campeones del mundo en lo alto del autobús descapotado, presidido por el trofeo.

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Los integrantes de la selección aparecieron vestidos con camisetas conmemorativas del triunfo, después de haber vestido el traje oficial de la marca española Loewe en las recepciones con la Casa Real y el presidente del Gobierno. Otros, como Ferran o Marcos Llorente, optaron por aparecer sin camiseta.

Se pudo ver a los jugadores sonrientes e interactuando con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantando las canciones que amenizaban el recorrido.

El itinerario, confirmado este lunes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha empezado en Moncloa y seguirá por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles, sede del consistorio, en torno a las 21.00 horas.

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En esa plaza se producirá el acto central de la celebración, con la presentación de los futbolistas y varias actuaciones musicales, entre las que están confirmados los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana.

El equipo español aterrizó en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez a las 14.25 horas de este lunes. Rodri Hernández, el capitán, fue el primero en bajar del avión, con la copa en las manos, acompañado por Luis de la Fuente, el seleccionador, y Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

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Los integrantes de la expedición fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena campeones', en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid. Posteriormente, fueron recibidos por la Casa Real en La Zarzuela en torno a las 18.00 horas y por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la Moncloa a las 19.00.

Está previsto que la rúa termine junto al Palacio de Comunicaciones, en Cibeles, en torno a las 21.00 horas, para dar paso a dos horas de fiesta y numerosas sorpresas, según informó la RFEF. EFE