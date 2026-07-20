Colonos israelíes matan a tiros a dos palestinos al este de Ramala

Ramala, 20 jul (EFE).- Colonos israelíes mataron a tiros a dos palestinos la noche del domingo durante un ataque contra la localidad de Deir Yarir, al este de Ramala, informó la madrugada de este lunes la Media Luna Roja Palestina.

El Ministerio de Sanidad palestino identificó a los fallecidos como Audeh Abdurrahim Audeh Farahaneh, de 53 años, y Ahmed Adel Rashid Abu Maju, de 26 años.

Otras tres personas resultaron heridas de gravedad en el mismo ataque, según informó la agencia palestina de noticias Wafa.

Fuentes locales citadas por Wafa aseguraron además que el Ejército israelí también abrió fuego contra una ambulancia que trasladaba a uno de los heridos.

Según la agencia de noticias, Ramala ha registrado un repunte de ataques de colonos contra palestinos y sus propiedades, entre ellos agresiones físicas, disparos, incendios de viviendas y destrucción de tierras agrícolas.

El Gobierno israelí está financiando a un ritmo sin precedentes nuevos asentamientos, también en el norte de Cisjordania ocupada, así como carreteras, cámaras de vigilancia, electricidad, agua y vehículos para los colonos, en lo que el ministro radical de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, ha calificado de un intento de sepultar la posibilidad de "un Estado terrorista palestino". EFE

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