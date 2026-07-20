Bruselas consulta a sindicatos y patronales sobre la futura Ley de Empleo de Calidad

La Comisión Europea ha puesto en marcha este lunes los trabajos para la futura Ley de Empleo de Calidad con la apertura de una segunda fase de consultas con sindicatos y organizaciones empresariales sobre una propuesta que incluirá medidas para regular el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, reforzar la protección de los trabajadores en las cadenas de subcontratación y adaptar la normativa laboral al teletrabajo y otros nuevos riesgos.

La futura norma, que Bruselas prevé presentar antes de que acabe el año, también contempla revisar las reglas sobre salud y seguridad en el trabajo, impulsar la formación de los trabajadores para facilitar la transición digital y ecológica y reforzar las inspecciones laborales y las sanciones contra las empresas que incumplan la legislación.

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La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 28 de septiembre. Una vez concluya, sindicatos y organizaciones empresariales podrán decidir si inician negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo conjunto antes de que la Comisión presente la propuesta legislativa.

Entre las medidas que estudia el Ejecutivo comunitario, figura el establecimiento de normas para garantizar que las decisiones automatizadas mediante inteligencia artificial sean transparentes, cuenten con supervisión humana y no den lugar a una vigilancia excesiva de los trabajadores.

Asimismo, Bruselas quiere actualizar la normativa sobre salud y seguridad laboral para responder a nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, y a riesgos psicosociales como el acoso sexual. También plantea reforzar la transparencia y la responsabilidad de las empresas en las cadenas de subcontratación para prevenir situaciones de explotación laboral.

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La iniciativa incluye además medidas para mejorar la formación de los trabajadores y reforzar el diálogo social con el objetivo de facilitar la adaptación de las empresas y sus plantillas a la transición digital y ecológica, así como un endurecimiento de las inspecciones laborales y de las sanciones por incumplir la normativa.

La primera fase de consultas se celebró entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y reunió las aportaciones de 34 organizaciones europeas, entre ellas doce sindicatos y 22 organizaciones empresariales.