Agencias

Badosa se retira por problemas físicos en la final del torneo de Iasi

Guardar
Google icon
Imagen 3MJDBTLWWBEG3JH43MHUYLPZ4I

La tenista española Paula Badosa se ha retirado en la final del torneo de Iasi (Rumanía), de categoría WTA 250 y que se disputa sobre tierra batida, que la enfrentaba a la egipcia Mayay Sherif, cuando el encuentro ya estaba con un resultado en contra de 6-4, 4-0.

Paula Badosa no pudo ganar su segundo título consecutivo en el WTA 250 de Iasi (Rumanía). Tras dos semanas casi perfectas para la española, en la que se proclamó campeona en el Challenger de Contrexeville y alcanzó la final del torneo de Iasi, su físico dijo basta obligándola a retirarse. Lo hizo con la final ya casi perdida, tras un primer set disputado que cayó de lado de Sherif (6-4) y el mal arranque del segundo (4-0), en el que Badosa estuvo bastante mermada físicamente.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Foios espera a Ferran, que será hijo predilecto: "Ha triunfado y nos ha hecho felices"

Foios espera a Ferran, que será hijo predilecto: "Ha triunfado y nos ha hecho felices"

Estados Unidos identifica a los dos militares muertos tras un ataque iraní en Jordania

Infobae

Líderes internacionales felicitan a Burnham y esperan colaborar con Reino Unido en esta nueva etapa

Líderes internacionales felicitan a Burnham y esperan colaborar con Reino Unido en esta nueva etapa

Sudán rechaza las "ilegales" sanciones de EEUU por el supuesto uso de armas químicas en el marco de la guerra

Sudán rechaza las "ilegales" sanciones de EEUU por el supuesto uso de armas químicas en el marco de la guerra

Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou

Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou