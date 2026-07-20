Badosa se retira por problemas físicos en la final del torneo de Iasi

La tenista española Paula Badosa se ha retirado en la final del torneo de Iasi (Rumanía), de categoría WTA 250 y que se disputa sobre tierra batida, que la enfrentaba a la egipcia Mayay Sherif, cuando el encuentro ya estaba con un resultado en contra de 6-4, 4-0.

Paula Badosa no pudo ganar su segundo título consecutivo en el WTA 250 de Iasi (Rumanía). Tras dos semanas casi perfectas para la española, en la que se proclamó campeona en el Challenger de Contrexeville y alcanzó la final del torneo de Iasi, su físico dijo basta obligándola a retirarse. Lo hizo con la final ya casi perdida, tras un primer set disputado que cayó de lado de Sherif (6-4) y el mal arranque del segundo (4-0), en el que Badosa estuvo bastante mermada físicamente.

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