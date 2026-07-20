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Aumentan a cinco los muertos en Chile con miles de damnificados por las fuertes lluvias

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Las fuertes lluvias registradas en el sur de Chile, en las regiones de Atacama y La Araucanía, han dejado al menos cinco muertos y miles de damnificados, según han informado las autoridades del país.

Según el balance de este lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, han informado de que ha deja 2.205 personas damnificadas entre ambas regiones y, de ellas, hay 1.179 personas en albergues.

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Pavez ha achacado la situación a "precipitaciones anormales y extremas", incidiendo en que "el nivel de agua caída da cuenta de una afectación fuera de la planificación".

Casi 100.000 personas se encuentran aisladas, mientras que hay 17 heridas y cuatro desaparecidas. En cuanto a los daños en viviendas, la directora de Senapred ha detallado que 35 casas han resultado destruidas, mientras que 1.154 presentan daños graves y 14.454 daños menores.

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