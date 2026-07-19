Empieza segunda fase de búsqueda de cadáveres en Gaza para encontrar a 1.072 desaparecidos

Jerusalén, 19 jul (EFE).- El servicio de emergencias Defensa Civil de Gaza anunció este domingo el inicio de la segunda fase de sus labores de búsqueda de cadáveres en la Franja palestina, en la que sus rescatistas tratarán de recuperar los cuerpos de 1.072 personas que continúan bajo los escombros o en lugares de difícil acceso.

"Esta fase durará 800 horas de trabajo, distribuidas a través de las gobernaciones central, Gaza y norte, y tiene por objetivo 147 viviendas destruidas bajo las que quedan 1.072 mártires desaparecidos", recoge un comunicado de Defensa Civil.

Es la segunda fase del proceso. Durante la primera, los rescatistas dedicaron 500 horas a retirar los escombros de 54 edificios, rescatando 333 cuerpos de los 559 que la misión tenía por objetivo.

Defensa Civil lleva a cabo estas misiones en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que lo financia.

"El proyecto sólo cuenta con una excavadora, un bulldozer y un camión", recordó este servicio de emergencias, que denuncia habitualmente la limitación de los recursos con los que cuenta para afrontar la grave situación de Gaza, plagada de toneladas de escombros.

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"Las capacidades actuales de Defensa Civil no permiten llevar a cabo las operaciones de recuperación a la velocidad requerida, dadas las decenas de miles de toneladas de escombros y los miles de edificios bajo los que yacen encerrados los cuerpos desaparecidos", lamenta el comunicado.

Cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza en octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad del enclave estimaba en unos 7.000 los cadáveres desaparecidos en la Franja, ya fuera bajo escombros o en lugares de difícil acceso.

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El Ministerio de Sanidad gazatí cifra 800 los cuerpos recuperados desde que entró en vigor la tregua.EFE