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El neozelandés Ryan Fox conquista el Abierto Británico tras un final trepidante

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Redacción deportes, 19 jul (EFE).- El jugador neozelandés Ryan Fox conquistó este domingo, después de una última ronda trepidante, la 154ª edición del Abierto Británico, lo que supone el primer ‘major’ de su carrera y el tercero de un golfista del país oceánico.

Fox, de 39 años y número 56 en la clasificación mundial, tuvo que esperar al último hoyo para desbancar al estadounidense Cameron Young, quien había terminado como líder provisional tras una vuelta soberbia cuando aún le faltaba la mitad de la suya al golfista de Auckland.

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Después de igualar el sábado la ronda más baja en los 'grand slam' con 62 golpes, Fox encaró la última jornada a dos de la cabeza y, tras una actuación llena de altibajos, remató la victoria con un ‘birdie’ en el 18, con un ‘putt’ de dos metros, que le dejaba con -10, con uno de ventaja respecto a Young.

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