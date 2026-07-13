Lunes, 13 de julio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 13 jul (EFE).-

Caracas/La Guaira.- Venezuela afronta su tercera semana tras el doble terremoto del 24 de junio en la que se espera que se entreguen las primeras 200 viviendas como parte de un ambicioso plan que busca realojar a miles de afectados mientras se sigue con las labores de retirada de escombros y la identificación de cadáveres.

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Bangkok.- Las autoridades de Tailandia trabajan este lunes junto a equipos médicos en la identificación de las víctimas que ha dejado el incendio de un bar en Bangkok: 27 muertos y más de 30 heridos, varios de ellos en condición crítica.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a los responsables de la Coalición de Voluntarios, los países comprometidos a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad para el caso de que alcanzara un alto el fuego o un acuerdo de paz con Rusia.

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París.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la reunión de los responsables de la Coalición de Voluntarios.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron,y su esposa, ofrecen a los participantes en la reunión de la Coalición de Voluntarios, tras la reunión que mantendrán previamente, y en la víspera de su participación en el desfile del 14 de julio.

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Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta el informe elaborado por un grupo de expertos sobre nuevas medidas que puede aprobar la UE para proteger a los menores en las redes sociales.

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Bruselas.- Los ministros de Exteriores de la UE discuten nuevas sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania y más medidas de apoyo a Kiev.

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Bruselas.- José Manuel Albares Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Participa en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en Bruselas.

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Bruselas.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hace declaraciones a su llegada al consejo de Agricultura en Bruselas.

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Mar Amarillo.- China y Rusia concluyeron el sábado la fase marítima de su ejercicio naval conjunto y se preparan ahora para dirigir parte de sus fuerzas hacia aguas del océano Pacífico en una patrulla marítima conjunta, informaron medios locales este domingo, citando al Diario del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino).

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Niza (Francia).- El emblemático museo Villa Masséna acoge una ceremonia interreligiosa en memoria de las víctimas del atentado del 14 de julio de 2016 en Niza (sur), en el que un camión arrolló a la multitud reunida en el Paseo de los Ingleses durante la Fiesta Nacional de Francia, causando 86 muertos y más de 450 heridos, uno de los peores de la historia reciente de Francia.

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Ciudad de México.- Asociaciones civiles presentan la primera guía clínica desarrollada específicamente para responder a las necesidades y contextos de atención de las personas trans en Latinoamérica, el Caribe y las Antillas, en el marco del Día Internacional de la Salud Trans.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Lima.- El excandidato presidencial Roberto Sánchez, que participó en las elecciones en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), exige en rueda de prensa su liberación, después de que un grupo consultivo de la ONU determinase que el exmandatario fue víctima de una detención arbitraria tras su fallido intento golpe de Estado y considerase que debe ser excarcelado de manera inmediata.

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Miami (EE.UU.).- Permisos de trabajo de 330.000 haitianos en Estados Unidos, 158.000 de ellos en Florida, comienzan a caducar ante la próxima expiración de su Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), por lo que ahora se movilizan para evitar su deportación y recordar su aportación a la economía del país.

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Londres.- Pase de prensa para presentar la exposición de la cubanoamericana Ana Mendieta, artista multidisciplinar que ha cultivado la pintura, la escultura y el cine, siempre en íntima conexión con elementos de la naturaleza.

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cdp/rmgEFE

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