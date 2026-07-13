Francia descarta levantar las sanciones a Irán y no ve interés en nueva escalada militar

París, 13 jul (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este lunes que las sanciones contra Irán no se levantarán mientras Teherán no abandone su programa nuclear y sostuvo que ni Estados Unidos ni la República Islámica "tienen interés" en una reanudación del conflicto.

"No habrá ningún levantamiento de las sanciones contra el régimen iraní mientras no renuncie a su programa nuclear, abandone su proyecto revolucionario que desestabiliza la región y ponga fin a su programa de misiles balísticos, algunos de los cuales podrían llegar algún día a tener capacidad para alcanzar Europa", dijo en una entrevista con la cadena BFMTV y la radio RMC.

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Barrot añadió que tampoco se levantarán mientras no se devuelva al pueblo iraní "la libertad de construir su propio futuro".

Y, pese a la reanudación de los ataques en la zona, el jefe de la diplomacia francesa consideró que Estados Unidos e Irán "no tienen ningún interés en que se reanude el conflicto".

El ministro añadió que la Armada francesa está preparada para participar en operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz, aunque precisó que esas tareas no comenzarán hasta que se calme la situación en la zona. "Estamos dispuestos a hacerlo siempre que se restablezca la calma", señaló.

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Barrot aseguró además que las bases militares francesas en Oriente Medio son "seguras" y expresó su deseo de que la región no vuelva a una situación de "altísima tensión".

Sus declaraciones se producen después de que Estados Unidos lanzara el domingo una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes, en respuesta a un ataque previo de Teherán contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz.

Esta nueva escalada ha reavivado la incertidumbre sobre la seguridad de una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo. EFE