El Kospi surcoreano se hunde un 8,95 % ante las tensiones en Oriente Medio

Seúl, 13 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 8,95 % este lunes, en medio de las renovadas tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita la mayor parte del petróleo que Corea del Sur importa de la región.

El indicador perdió 669,01 unidades, hasta los 6.806,93 enteros. El Kospi subió un 2,52 % en la sesión previa.

Dos horas antes del cierre, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange (KRX), anunció que había activado la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

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El Kospi ha mostrado una elevada volatilidad en los últimos meses. Esta es la primera vez que cae por debajo de los 7.000 puntos desde que alcanzó esa cota por primera vez el 6 de mayo, y apenas el 18 de junio había superado las 9.000 unidades.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también bajó un 4,55 %, o 38,07 puntos, hasta las 799,36 unidades.

Como respuesta a los ataques estadounidenses del fin de semana, Teherán anunció un nuevo cierre del estrecho, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo -en una entrevista con la cadena de televisión NBC- que la zona permanece abierta al tráfico comercial.

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El país asiático es especialmente vulnerable a las disrupciones en Oriente Medio, de donde importa cerca del 70 % de su petróleo, 95 % del cual pasa través de Ormuz.

El fabricante de chips SK hynix, la segunda empresa de mayor capitalización, se desplomó un 15,37 % pese a que el viernes pasado registró un debut de más de 26.000 millones de dólares en Wall Street, el mayor de una empresa extranjera en el mercado estadounidense.

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Su principal rival, Samsung Electronics, también se hundió 10,70 %. La firma Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, cayó un 7,43 % y la firma de inversión en tecnología SK Square, registró un declive considerable del 17,60 %.

En el sector del automóvil, el fabricante Hyundai Motor bajó un 2,95 %, coincidiendo con el inicio de un paro parcial de tres días de sus trabajadores por el fracaso de negociaciones salariales. Su empresa hermana Kia bajó por su parte un 2,71 %, respectivamente. EFE

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