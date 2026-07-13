El barril de Brent sube más de un 4% y se aproxima a los 80 dólares por la escalada entre EEUU e Irán

El precio del barril de petróleo Brent llegaba a subir este lunes más de un 4% ante la oleada de ataques entre Estados Unidos e Irán y la amenaza de un nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz., lo que encarecía el crudo de referencia para Europa hasta casi los 80 dólares.

En concreto, el coste del barril de Brent ha llegado a incrementarse un 4,5% respecto del cierre de la semana pasada, hasta alcanzar un máximo antes de la apertura de mercados de 79,38 dólares.

En el caso del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el barril llegaba a subir hasta un 5% y marcaba un precio máximo de 75,08 dólares.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la madrugada de este lunes ataques contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Bahréin, Kuwait y Omán, tras otra oleada de ataques perpetrada horas antes por las fuerzas estadounidenses contra distintos puntos de la República Islámica, que habrían dejado al menos dos muertos y seis heridos.

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Asimismo, ha reiterado que el estrecho de Ormuz es territorio iraní y que, por ende, no permitirá "que un Ejército rebelde y asesino de niños procedente del otro lado del mundo continúe con su injerencia ilegal en él".

Por su parte, el Ejército de Estados Unidos, que insiste en que Teherán no controla el estratégico paso, ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".

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