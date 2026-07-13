Condenada en Alemania una pareja iraquí por esclavizar a niñas yazidíes y pertenecer a Estado Islámico

Un tribunal de Alemania ha condenado a una pareja iraquí por la esclavización de dos niñas yazidíes y pertenencia al grupo yihadista Estado Islámico, tras declararlos culpables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Así, el hombre ha sido condenado a cadena perpetua, mientras que su esposa ha recibido una pena de nueve años y medio de prisión, después de "comprar" a dos niñas de cinco y doce años en Irak en 2015 y 2017, respectivamente, y mantenerlas retenidas durante años, en los que las sometieron a trabajos forzosos, abusos sexuales y torturas antes de entregarlas a otros miembros de Estado Islámico.

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"Esta monstruosa violencia está tan alejada de cualquier sentido de humanidad que parece irreal", señaló una fiscal durante el proceso, que duró más de un año. Así, afirmó que las acciones de la pareja sirvieron al objetivo del grupo yihadista de acabar con los yazidíes, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

La mujer, de 30 años, presentó sus disculpas al tribunal por sus acciones, algo que no hizo su esposo. Alemania reconoció en 2023 como un genocidio las atrocidades perpetradas por Estado Islámico contra las comunidades yazidíes en Irak y Siria.

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Los yazidíes practican una forma ancestral de religión que combina elementos del zoroastrismo y las antiguas religiones mesopotámicas y tienen su principal ciudad santa en Lalish, en la provincia iraquí de Nínive. Ello les hizo acreedores del calificativo de "herejes" por parte de Estado Islámico, una organización integrista suní.