Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz recauda 60.000 euros para las víctimas de los terremotos de Venezuela

Cáritas Diocesana de Mérida Badajoz ha recaudado más de 60.000 euros desde que se activase la emergencia tras el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio y que se han enviado de manera íntegra a Cáritas Venezuela para atender a las familias afectadas.

"Cuando una tragedia de esta magnitud sacude a un pueblo entero, lo que importa es que la ayuda llegue bien y a tiempo. Socios, donantes, empresas e instituciones de nuestra diócesis han respondido de inmediato. Nuestra sociedad está respondiendo con una generosidad que nos emociona", ha señalado el director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, José Manuel Rodríguez Muñoz.

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Los fondos recaudados permiten a Cáritas Venezuela actuar sobre el terreno "con rapidez y precisión". Así, concluida la primera fase de actuación, Cáritas Venezuela benefició a 4.481 familias a través de la entrega de igual número de kits de seguridad alimentaria, lo que equivale a unas 72.000 personas atendidas.

Ha distribuido también 1.000 kits para equipos de búsqueda y rescate, más de 120.000 litros de agua potable y 73.356 insumos médicos y medicamentos, alcanzando a 17.924 personas.

El 61,3 por ciento de los insumos médicos fue entregado directamente a hospitales y centros de salud, ha informado en nota de prensa Cáritas de Mérida-Badajoz.

Cada día, un promedio de 280 voluntarios trabaja en la operación con una jornada media de 7,5 horas por persona, lo que representa 2.100 horas de servicio diarias al servicio de las familias afectadas.

Las actividades se priorizan en los estados más afectados por el desastre, como La Guaira, donde se concentra los mayores niveles de destrucción de viviendas, infraestructura y servicios básicos.

También hay importantes daños en el Distrito Capital (Caracas) y Miranda, Carabobo y Yaracuy (ubicados cerca de la zona del epicentro), y Aragua y Falcón, donde los daños son considerables.

Además de las intervenciones en los estados directamente afectados, Cáritas Venezuela brinda asistencia a familias desplazadas que se han trasladado a otras zonas del país en busca de refugio con familiares, comunidades de acogida o instalaciones de la Iglesia.

Cabe señalar que Cáritas Venezuela ha solicitado expresamente que toda ayuda que llegue desde el exterior se haga en forma de donación económica.

Esta decisión no es arbitraria, sino que con esto se permite comprar exactamente lo que cada comunidad necesita en cada momento, adaptando la ayuda a la evolución de la emergencia, además de contribuir a la recuperación del tejido económico local.

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Para garantizar que los fondos lleguen con eficacia, Cáritas Española ha desplegado a un cooperante, Manuel Gutiérrez, con base en Bogotá que ya se ha incorporado al equipo de Cáritas Venezuela.

Gutiérrez ha visitado La Guaira, ha escuchado de primera mano las necesidades de las personas y su objetivo es identificar "los vacíos en la respuesta para dirigir los recursos allí donde nadie más llega".

"La realidad es completamente desoladora, no hay palabras para describirla, pero los equipos de Cáritas, personas voluntarias y profesionales trabajan sin descanso para mitigar el sufrimiento de tantísimos afectados", ha asegurado Gutiérrez.

Allí, trabaja junto a representantes de Cáritas de Estados Unidos, Alemania, América Latina y Puerto Rico, con especialistas en agua y saneamiento, seguridad alimentaria, gestión de riesgos y refugio.

Un equipo internacional que no solo atiende la urgencia, sino que busca fortalecer las capacidades de Cáritas Venezuela de cara a las fases de recuperación y reconstrucción.

La directora de Cáritas Venezuela, Janeth Márquez, ha advertido de que los recursos movilizados hasta ahora cubren la fase inicial de la emergencia y que las etapas de recuperación y reconstrucción exigirán sostener la solidaridad en el tiempo.