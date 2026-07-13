Anthropic limita el acceso a Claude Fable 5: estos son los precios de su sistema de créditos para seguir usándolo

Anthropic desde este lunes solo permite el acceso a Claude Fable 5 a través del pago de créditos tras el periodo promocional que ha permitido utilizarlo sin coste adicional en las suscripciones de pago.

La tecnológica anunció el pasado martes que ampliaba hasta el 12 de julio (13 de julio en España) la disponibilidad de su modelo de frontera, cuyo acceso se ha limitado desde este lunes bajo el sistema de créditos. La compañía ha señalado que su intención es restaurar Fable 5 en las suscripciones estándar una vez que su capacidad de cómputo se lo permita.

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El pago de créditos de Claude es el sistema de facturación por consumo que utiliza el laboratorio de IA para funciones o modelos, como Fable 5, que van más allá de lo incluido en la suscripción mensual de los planes Pro, Max, Team y Enterprise.

Al estar suscrito a algunos de estos planes, el usuario paga por una cuota fija que da acceso a un límite de uso semanal (mensajes, 'tokens' y más). Con el sistema de pago de créditos se puede ampliar el uso si se ha sobrepasado el límite semanal o acceder al modelo de clase Mythos, como Fable 5.

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Es decir, que con este sistema el usuario paga por cada 'token' que se consume realmente al precio estándar de la API, que en este caso de Fable 5 es de 10 dólares de entrada y 50 dólares de salida por millón de 'tokens'. Anthropic da todos los detalles de los precios de sus modelos desde su web.

Para poder usar Fable 5, el usuario ha de activar y cargar créditos de forma explícita en su cuenta, ya que no aparece activado por defecto. Estos créditos funcionan como un saldo de prepago al depositar una cantidad de dinero y se descuentan según el consumo real de 'tokens'.

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Esta función se llama "uso adicional" y el usuario la puede activar desde los ajustes en la versión web de Claude. Las opciones que permiten configurar son las preferencias de pago, desde fijar un límite de gasto mensual hasta activar la recarga automática cuando el saldo baje de cierta cantidad, o bien dejarlo sin límite.

No obstante, otra de las funciones clave para gestionar el uso de créditos es el panel de uso de la cuenta. Este panel, aparte de informar al usuario sobre el uso de créditos, también detalla el uso actual del límite del plan al que esté suscrito, y los límites semanales.

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Para optimizar el uso de los créditos, lo que recomienda Anthropic desde su página de soporte es que el usuario utilice Fable 5 para tareas realmente complejas, como refactorizaciones grandes, análisis de documentos largos o código que requiere razonamiento profundo, ya que para el resto, como tareas rutinarias o preguntas simples que consumen muchos menos 'tokens', Opus 4.8 o incluso Sonnet 5 suelen ser suficientes con la suscripción de pago de los distintos planes.

Como la respuesta es la parte más cara del precio (50 dólares contra los 10 dólares de entrada en Fable 5), Anthropic aconseja pedir respuestas más concisas cuando no se necesiten explicaciones extensas, por ejemplo, con instrucciones como "dame solo el código, sin explicación" o "resume en 3 puntos".

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Hay otro punto a tener en cuenta, y conviene aprovechar el caché de 'prompts' si se usa la API, sobre todo si se van a realizar varias peticiones sobre el mismo contexto (código base, una guía de estilo o una documentación), tal como lo explica el laboratorio de IA en su web, ya que el usuario puede ahorrar hasta el 90 por ciento en las lecturas repetidas.