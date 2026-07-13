Agencias

Agentes israelíes matan a un palestino de 20 años junto al muro de separación de Jerusalén

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Ramala, 13 jul (EFE).- Un joven de 20 años murió este lunes por disparos de las autoridades israelíes en el pueblo palestino de Bir Nabala junto al muro de separación construido por Israel en el norte de Jerusalén, según informó el Ministerio de Sanidad palestino.

En un comunicado, el ministerio identificó al palestino fallecido como Nasr Zaal Kaabneh y precisó que los hechos tuvieron lugar esta mañana.

Por su parte, la Media Luna Roja Palestina indicó que sus equipos en Ramala atendieron a un fallecido junto al muro de Bir Nabala y procedieron a su traslado a un hospital.

La Policía fronteriza israelí no ha respondido inmediatamente a la consulta de EFE.

Bir Nabala es una localidad palestina situada al norte de Jerusalén, junto al trazado del muro israelí que separa Israel del territorio palestino de Cisjordania ocupada.

Los incidentes cerca del muro en las ciudades que rodean Jerusalén son frecuentes y las fuerzas israelíes suelen abrir fuego contra los palestinos que intentan cruzar el muro desde Cisjordania hacia el lado de Israel. EFE

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