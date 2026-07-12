Las gestoras alertan de la concentración en renta variable emergente, pero confían en el 'rally' en 2026

Varias gestoras de inversión internacionales han alertado de la elevada concentración de la renta variable emergente, al considerar que el comportamiento de los principales índices depende en gran medida de un reducido número de mercados.

No obstante, las firmas mantienen una visión positiva sobre este activo de cara a la segunda mitad de 2026, al confiar en que factores como unas valoraciones atractivas, el debilitamiento del dólar y la estabilización de la economía china sigan impulsando su evolución.

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En este sentido, la sociedad de gestión de activos y patrimonio del Grupo Lazard en Francia, Lazard Frères Gestion, ha argumentado que, si bien el 'MSCI Emerging Markets' se ha revalorizado un 25% en lo que va de año, el rendimiento ha estado condicionado por Corea del Sur (+112%) y Taiwán (+68%), que concentran la mitad del selectivo.

De este modo, la firma de inversión ha precisado que si se excluyen estos dos mercados del índice, el resto de acciones emergentes que lo componen habrían provocado una corrección próxima al 5%.

"Invertir de forma pasiva en mercados emergentes equivale ahora a tomar una apuesta direccional sobre el ciclo tecnológico mundial y sobre un número reducido de países, lo que reduce la diversificación y amplifica la volatilidad", ha explicado el gestor de Lazard Frères Gestion, Thomas Planell.

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Así, Planell ha recordado que el mercado coreano ha cerrado con variaciones de al menos un 5% en más de veinte sesiones durante el actual ejercicio, un fenómeno acentuado, tal y como acredita, por los fondos cotizados (ETF) y las operaciones de trading apalancados.

Asimismo, el analista ha avanzado que si las dudas en torno a la inteligencia artificial se intensificaran, la corrección de estas bolsas "podría ser tan brusca como su reciente ascenso". No obstante, el experto ha reconocido que las perspectivas de beneficios para Corea del Sur y Taiwán siguen siendo "favorables", aunque ha matizado que las revisiones al alza se "desaceleran claramente" en los últimos tres y seis meses, lo que al mismo tiempo, "afecta a los precios de ciertos chips".

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En este contexto, el gestor ha aseverado que, para quienes buscan mayor exposición a los motores tradicionales de los mercados emergentes, como el auge de la clase media o el ciclo de las materias primas, la gestión activa ofrece ahora un marco "más coherente" que la inversión indexada.

En esta misma línea, el director de Inversiones de Aberdeen Investments, Matt Williams, ha identificado un cambio gradual de la inversión pasiva a la activa. "Creemos que la combinación de 'income' y selección de valores puede ofrecer un perfil de rentabilidad total más equilibrado, lo que ha tenido buena acogida entre los inversores que buscan tanto resiliéncia como crecimiento a largo plazo", ha corroborado.

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LOS MERCADOS EMERGENTES CONTINÚAN "INFRAPONDERADOS" De cara al segundo semestre de 2026, Williams ha defendido que, a pesar de las recientes tensiones geopolíticas, mantienen una visión "optimista" respecto a los mercados emergentes. Entre los motivos, el especialista ha señalado que el aumento de la inversión de capital a nivel mundial, la expansión de la infraestructura de centros de datos, el incremento del gasto en defensa, la descarbonización y la diversificación de las cadenas de suministro constituyen los factores estructurales que impulsan el ciclo actual.

"Los mercados emergentes están desempeñando un papel central en muchas de estas áreas. En nuestra opinión, esto crea un contexto muy atractivo para los inversores activos, especialmente para aquellos centrados en identificar empresas con flujos de caja sólidos, beneficios resistentes y rentabilidades sostenibles", ha remachado el economista.

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No es el único que pronostica un futuro halagüeño para este tipo de inversión en renta variable. El responsable de renta variable de Mediolanum Investments Funds, Terry Ewing, señalaba a su vez en el último informe sobre perspectivas del Grupo para la renta variable en el segundo semestre de 2026, que los mercados emergentes "continúan estando infraponderados por los inversores y presentan valoraciones atractivas".

Así, el estratega ha justificado que los inversores pueden beneficiarse además del "debilitamiento del dólar y de la estabilización de la actividad económica en China".

DESCUENTOS DE HASTA EL 30% RESPECTO A MERCADOS DESARROLLADOS

Sobre el gigante asiático, el director general de la firma de Swisscanto en España, Gonzalo Ramón-Borja Álvarez de Toledo, ha llamado a poner en valor también que la República Popular "va a ser una especie de motor deflacionista de estos países". "China ha cambiado su modelo comercial de mercados desarrollados a mercados emergentes, por lo que va a ser un exportador de deflación", ha avanzado Ramón-Borja.

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En este contexto, la gestora suiza defiende que, en renta variable, los mercados emergentes ofrecen descuentos de hasta el 30% respecto a los desarrollados y que las expectativas de beneficios por acción son "muy superiores" a las del índice MSCI World.