La Bolsa española abona 26.399 millones en dividendos en la primera mitad de 2026, un 21,65% más

Las empresas cotizadas españolas repartieron 26.399 millones de euros en dividendos entre sus accionistas durante el primer semestre del 2026, lo que se traduce en un alza del 21,65% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, la cantidad con la que las cotizadas han retribuido a los accionistas en el mes de junio ha sido de 2.334 millones, una cifra que supone un recorte del 10% respecto al mismo mes del 2025, según los registros de Bolsas y Mercados Españoles (BME) consultados por Europa Press.

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Cabe destacar que en el cómputo total de 2025 las empresas cotizadas españolas repartieron 42.671 millones de euros entre sus accionistas, lo que implicó una subida del 13,2% interanual, hasta convertirse en el mayor nivel de la serie histórica de BME, que comienza en 2018.

Solo en junio de este año, el gestor bursátil ha registrado un desembolso de dividendos entre sus accionistas de Ebro Foods, IAG, HBX, Bankinter, Acciona Energía, Telefónica, Puig, Atresmedia, Clínica Baviera, Elecnor, Iberpapel, Viscofan, Banco Sabadell, Laboratorio Reig Jofre, Aperam, Ferrovial, Almirall y ArcelorMittal.

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Ahora en julio, uno de los meses que más dividendos suele acumular, unas treinta cotizadas españolas repartirán entre sus accionistas más de 7.556 millones de euros, entre los que destacan firmas como Iberdrola, Endesa, Repsol y ACS.

En cuanto a la evolución bursátil, el Ibex 35 finalizó el sexto mes del 2026 con una subida del 6%, tras revalidar máximos históricos y situarse en los 19.471 puntos, al calor del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para cesar las hostilidades en Oriente Próximo. En el acumulado del primer semestre, el índice bursátil se revalorizó un 12,50%.

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LA CAPITALIZACIÓN DE LA BOLSA SUBE EN 61.742 MILLONES EN JUNIO

La capitalización bursátil de las cotizadas en España ha aumentado un 3,6% en junio --equivalente a 61.742 millones de euros--, hasta situarse en los 1,740 billones de euros, en comparación con el cierre del mes previo, según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

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En lo que va de 2026, la capitalización de la Bolsa ha avanzado un 9,3%, equivalente a 148.712 millones de euros, respecto al cierre del 2025.

Respecto al mismo mes del año anterior, la capitalización de la Bolsa española ha avanzado un 25,53%, equivalente a 354.106 millones de euros.

Por sectores y solo en junio de 2026, las entidades financieras han aumentado su capitalización mensual en un 8,84% --equivalente a 37.716 millones--, hasta situar su monto total en 464.242 millones de euros, mientras que en comparación con diciembre de 2025 han sumado 45.782 millones.

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De su lado, las compañías petroleras y energéticas han cerrado junio con un avance en su capitalización de 18.063 millones, un 7,21% más, hasta situar el monto total en 268.585 millones. En el año, han subido 43.463 millones.

Por su parte, sectores como bienes de consumo -la gran mayoría del peso corresponde a Inditex- han finalizado junio con un alza de su capitalización del 2,50%, unos 4.908 millones más, hasta dejar el importe acumulado en 200.734 millones. En el cómputo anual, este sector ha recortado 5.678 millones.

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A cierre de junio, los principales valores de la Bolsa española por capitalización bursátil eran Banco Santander con 177.505 millones de euros, que logró superar a Inditex, con 171.798 millones. Le siguen Iberdrola, con 147.591 millones, BBVA con 123.215 millones, y a mucha distancia, CaixaBank con 86.396 millones.