Kiko Rivera no se olvida de Irene Rosales y le lanza un demoledor dardo en su última declaración de amor a Lola García

Al margen del comentadísimo estado de deterioro en el que se encuentra el que fue su hogar durante años, Cantora, Kiko Rivera está más feliz que nunca en su primer verano junto a Lola García. Enamoradísimo, el dj ha vuelto a utilizar sus redes sociales para declarar su amor por la bailarina con un romántico mensaje en el que no ha pasado desapercibido una demoledora indirecta a algunas de las mujeres que han pasado por su vida y que podría ir dirigido directamente a Irene Rosales, dejando entrever -aunque sin nombrarla- que ni perdona ni olvida la campaña publicitaria de una conocida marca de frutos secos protagonizada por su exmujer cuyo eslogan asegura que "un mix con un mal kiko es un mal mix".

"Hay cosas que se valoran mucho más cuando has vivido lo contrario. Durante años conocí a personas que dependían de los demás para salir adelante, pero la vida me regaló a una mujer diferente. Una mujer que se levanta cada día para perseguir sus sueños, que trabaja, que lucha, que se esfuerza y que se ha ganado cada paso que ha dado gracias a su disciplina, su constancia y su arte", comienza su declaración de amor, en la que para destacar lo trabajadora que es su novia y presumir de que todo lo que ha logrado en su carrera de bailaora se lo ha ganado ella sola, no ha dejado pasar la ocasión de compararla con "personas" -¿la madre de sus hijas?- que dependían de él para "salir adelante".

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Junto a un carrusel de algunas imágenes con Lola y de otras de la artista bailando sobre un escenario y con su canción 'Lola' de fondo, Kiko ha expresado su orgullo "no por lo que haces, sino por cómo lo haces. Porque detrás de cada logro hay horas de sacrificio, de trabajo silencioso y de una pasión enorme por lo que amas".

"Admiro tu talento, pero admiro todavía más la persona que eres. Una mujer valiente, independiente, trabajadora y con una luz propia que no necesita la sombra de nadie para brillar", ha confesado, lanzando un nuevo dardo a Irene antes de finalizar su mensaje más tierno confesando a su chica que "me siento afortunado de caminar a tu lado y tremendamente orgulloso de verte crecer, cumplir metas y demostrar cada día el valor que tienes. Sigue volando alto, porque te lo has ganado todo. Te amo".

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Una declaración de amor a la que Lola no ha tardado en reaccionar, reconociendo que lo más bonito de "poder luchas" por sus sueños es "tener a alguien al lado que me apoya, me cuida y no me deja rendirme. Gracias por estar a mi lado".