CRIS Contra el Cáncer impulsa la investigación en sarcomas para mejorar el diagnóstico y desarrollar nuevos tratamientos

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha destacado su apoyo a la investigación nacional e internacional en sarcomas mediante proyectos orientados a mejorar el diagnóstico y acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos para unos tumores que, a su juicio, representan uno de los grandes retos de la oncología por su baja incidencia y complejidad.

En el marco del Dia Internacional del Sarcoma, que se celebra el próximo 13 de julio, la fundación ha recordado sus investigaciones financiadas. Entre ellas, el desarrollo de terapias celulares de última generación para niños con sarcomas sin opciones terapéuticas en el Hospital Universitario La Paz (Madrid).

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Además, impulsa la búsqueda de biomarcadores que permitan anticipar las metástasis y personalizar los tratamientos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) e INCLIVA (Valencia). Asimismo, la fundación resalta el estudio en profundidad de la genética de los sarcomas para mejorar el diagnóstico y descubrir nuevas dianas terapéuticas en el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO, Barcelona).

Los sarcomas son un grupo de tumores que se originan en los tejidos que dan estructura al cuerpo: huesos, músculos, grasa, vasos sanguíneos, nervios y otros tejidos de soporte. A diferencia de otros cánceres más frecuentes, que suelen surgir en células que recubren órganos o superficies del organismo, los sarcomas pueden desarrollarse en muchas zonas diferentes y bajo formas muy distintas.

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De hecho, cuando se habla de sarcoma no se habla de una única enfermedad, sino de una gran familia de tumores que incluye más de 150 subtipos: desde el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing, que afectan al hueso, hasta el sarcoma sinovial, los rabdomiosarcomas y otros muchos sarcomas de tejidos blandos.

Es precisamente esta complejidad la que ha llevado a CRIS Contra el Cáncer a impulsar la investigación en sarcomas. Se trata de tumores poco frecuentes -en España se diagnostican alrededor de 2.600 casos al año, y unos 28.000 en la Unión Europea-, pero su rareza no los convierte en un problema menor.

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Cuando la enfermedad está localizada, muchos pacientes responden bien al tratamiento; sin embargo, cuando el sarcoma se extiende, reaparece o deja de responder a las terapias disponibles, el pronóstico empeora de forma drástica: la supervivencia a 5 años en sarcomas de tejidos blandos cae del 83 por ciento en enfermedad localizada a aproximadamente el 17 por ciento con metástasis, y en algunos sarcomas infantiles en recaída o resistentes puede situarse por debajo del 10-30 por ciento, según el subtipo.

TRES GRANDES RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA INVESTIGACIÓN

Para CRIS Contra el Cáncer hay tres razones por las que los sarcomas representan un reto especialmente difícil para la medicina, y orienta su labor a darles respuesta. Así, subraya la baja incidencia de este tipo de tumores, ya que al afectar a pocos pacientes, resulta más difícil reunir muestras, generar conocimiento suficiente y poner en marcha ensayos clínicos específicos para cada subtipo.

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La Fundación también resalta la enorme diversidad, debido a que el sarcoma no es una sola enfermedad, sino una familia de tumores muy distintos entre sí, que incluso dentro de un mismo órgano pueden comportarse de forma muy diferente a nivel genético y molecular. Por eso no suele funcionar una misma estrategia para todos los pacientes, y CRIS Contra el Cáncer impulsa proyectos que buscan comprender cada tumor para avanzar hacia tratamientos más precisos y personalizados para cada paciente.

Por último, CRIS Contra el Cáncer destaca la capacidad de los sarcomas para reaparecer, extenderse o dejar de responder al tratamiento. En esas situaciones, las opciones disponibles son mucho más limitadas y el pronóstico empeora de forma muy importante. Todavía se desconocen muchos de los mecanismos que llevan a las células de los sarcomas a evitar o dejar de responder a los tratamientos, por lo que CRIS financia investigaciones para comprender mejor estas situaciones y poder anticiparse a ellas.

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PROYECTOS IMPULSADOS POR CRIS CONTRA EL CÁNCER

En la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas para Cáncer Infantil del Hospital Universitario La Paz, dirigida por el doctor Antonio Pérez, están desarrollando estrategias de inmunoterapia innovadoras para tratar los sarcomas pediátricos.

La investigación ya ha dado el salto a pacientes con ensayos clínicos pioneros desarrollados desde la propia Unidad CRIS. Entre ellos se encuentran nuevas terapias basadas en células NK procedentes de donantes sanos y una innovadora generación de células CAR-T, un tratamiento que consiste en modificar genéticamente los linfocitos T del sistema inmunitario para que sean capaces de reconocer y atacar de forma específica las células tumorales.

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Por su parte, el Proyecto CRIS de Sarcoma de Ewing, liderado por el doctor Enrique de Álava, director de la Unidad de Gestión Clínica intercentros de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y la doctora Rosa Noguera, coordinadora del Grupo de Investigación Traslacional de Tumores Sólidos Pediátricos en INCLIVA (Valencia) busca comprender mejor la biología de estos tumores para mejorar su diagnóstico y prevenir las metástasis.

El objetivo del proyecto es comprender por qué algunos sarcomas de Ewing y tumores muy similares, conocidos como 'Ewing-like', son especialmente agresivos y desarrollan metástasis.

Por último, el doctor César Serrano lidera en el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) un proyecto que busca transformar la forma en que se diagnostican y clasifican estos tumores. Gracias al análisis molecular de cientos de muestras de pacientes y al uso de tecnologías genómicas de última generación, el equipo está identificando alteraciones que hasta ahora habían pasado desapercibidas y que permitirán definir con mayor precisión los distintos subtipos de sarcoma.

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