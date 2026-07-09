Samuel Mañas-Valero (UV) recibe el Olivier Kahn International Award 2026 sobre magnetismo molecular

El investigador Ramón y Cajal del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València (ICMol) Samuel Mañas-Valero ha sido galardonado con el Olivier Kahn International Award 2026, uno de los reconocimientos internacionales más destacados en el ámbito del magnetismo molecular.

El premio, concedido por el European Institute of Molecular Magnetism (EIMM) y el jurado internacional del Olivier Kahn Award, reconoce la trayectoria de jóvenes investigadores que han obtenido el doctorado en los últimos 10 años y que han realizado contribuciones relevantes al desarrollo de esta disciplina.

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La investigación de Samuel Mañas-Valero se centra en la creación y estudio de nuevos materiales magnéticos artificiales a escala nanométrica. Estos materiales están formados por capas extremadamente finas, de apenas unos pocos átomos de espesor, que pueden apilarse, combinarse o girarse para modificar sus propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas. Este enfoque permite explorar nuevos estados de la materia y diseñar sistemas con funciones avanzadas para futuras aplicaciones tecnológicas.

Tras realizar su doctorado en el ICMol, Mañas-Valero investigó en la Delft University of Technology (Países Bajos), antes de regresar a València. A lo largo de su trayectoria ha impulsado nuevas líneas de investigación y ha contribuido también al desarrollo de infraestructuras experimentales para estudiar materiales en el límite bidimensional, desde el crecimiento de cristales y la exfoliación mecánica hasta la fabricación de nanodispositivos, medidas de magnetotransporte a baja temperatura y sensado cuántico.

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Entre sus contribuciones más relevantes se encuentran el aislamiento de imanes bidimensionales basados en moléculas, el desarrollo de heteroestructuras de van der Waals con propiedades conmutables mediante estímulos externos y el uso de estrategias de giro entre capas para controlar las propiedades magnéticas y ópticas. Estos avances han abierto nuevas perspectivas en el campo del magnetismo molecular.

ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE ESPÍN

Actualmente, Mañas-Valero forma parte del Research Team on Molecular Materials (RTMM), grupo de investigación del ICMol liderado por el profesor Eugenio Coronado, donde ha iniciado una nueva línea de investigación centrada en el estudio de la dinámica de espín. En el ámbito de los materiales moleculares, busca incorporar moléculas funcionales sobre capas magnéticas para controlar el comportamiento de los magnones, excitaciones colectivas asociadas al espín. El objetivo es avanzar hacia nuevos dispositivos cuánticos y espintrónicos más pequeños, energéticamente eficientes y basados en materiales sostenibles.

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"Mi investigación se centra en comprender y crear nuevos materiales magnéticos artificiales a la menor escala posible mediante el apilamiento y la torsión de diferentes capas magnéticas bidimensionales (2D). [*] Estos materiales abren la puerta al desarrollo de dispositivos electrónicos y espintrónicos más rápidos, más pequeños y con mayor eficiencia energética. Mejorar la forma en que se almacena y procesa la información puede contribuir a reducir el creciente consumo de energía de las tecnologías digitales [*] y, de este modo, avanzar hacia un futuro más eficiente y sostenible", escribió Mañas-Valero para presentar la importancia social de su trabajo, según informa el EIMM.

El Olivier Kahn International Award lleva el nombre de Olivier Kahn, figura pionera del magnetismo molecular y referente internacional por su labor científica, docente y su apoyo al talento joven. El galardón incluye la Medalla Olivier Kahn, diseñada por La Monnaie de Paris, y una dotación económica destinada a apoyar la investigación del premiado.

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Con este reconocimiento, la Universitat de València y el ICMol refuerzan su posición internacional en el ámbito de los materiales moleculares avanzados, el magnetismo molecular y las tecnologías cuánticas emergentes.