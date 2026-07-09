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'RAFA' recibe una nominación al Emmy a la Mejor Serie Documental

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La serie documental RAFA , producida por Netflix y Skydance Sports, ha sido nominada a un premio Emmy 2026 en la categoría de Mejor Serie Documental o de No Ficción, una nominación que se anunció este miércoles en el marco de la 78ª edición de los premios Emmy, cuya ceremonia tendrá lugar el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Dirigida por Zach Heinzerling, la serie recorre la trayectoria profesional y personal de Rafael Nadal, con testimonios de Toni Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Roddick y John McEnroe, entre otros. Con más de la mitad de su contenido en español, RAFA se perfila como la primera producción predominantemente en un idioma distinto al inglés en obtener una nominación al Emmy a la mejor serie documental.

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