Monsieur Periné llegan a España con 'Instrucciones para ser feliz': "Cruzamos lo gris para ver los colores de la vida"

El grupo Monsieur Periné, formado por los colombianos Catalina García y Santiago Prieto, se encuentra en España, inmerso en una gira de más de 35 fechas en la que recorrerán Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Conciertos en los que además están presentando al público su quinto álbum 'Instrucciones para ser feliz', un trabajo compuesto por diecinueve temas que pasan por el pop, los ritmos caribeños o los sonidos más alternativos, y que lanzaron el pasado 30 de abril.

"Estamos contentos de salir a mostrar lo que es nuestro quinto álbum, y que recién realmente estamos estrenando en el directo durante esta gira en España", ha comentado Santiago, compositor y productor de la banda, en una entrevista concedida a Europa Press. "Siento que acá se está cocinando, se está convirtiendo en algo muy poderoso" ha apuntado Prieto, en referencia a sus sensaciones durante las primeras fechas de esta gira por España, en las que ya han visitado A Coruña, Burgos y Madrid.

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En cuanto al leitmotiv de su nuevo proyecto 'Instrucciones para ser feliz', la cantante, Catalina García entiende que cada cual "tiene sus propias instrucciones" para buscar la felicidad, diferenciando que "no se trata de estar feliz, sino de ser feliz. Es un camino distinto, ahí hay una búsqueda, hay como una revisión del ser, de preguntarse para dónde es que vamos, cuál es ese propósito".

Unas preguntas existenciales que fluyen en este álbum, y que la cantante asegura que se ha cuestionado reiteradamente a lo largo de su carrera. "¿Cómo atravesar lo gris para ver los colores de la vida?, creo que es una pregunta que está constantemente allí, acompañando", ha concretado Catalina.

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El disco destaca también por un marcado contraste de estilos, con canciones que invitan a la reflexión y a bajar el ritmo como 'Desacelera', junto a otras "para invitar al ridículo y al absurdo" como es el caso de 'Aguaráchate'. "Viene justamente a partir de un momento de mucha frustración y mucha tristeza, queriendo llegar a hacer algo que me sacara de allí", ha reconocido la artista en referencia a la inclusión de temas como 'Aguaráchate'.

COLABORACIÓN CON CARLOS VIVES

Sobre una de las colaboraciones más impactantes del álbum, Santiago ha desvelado cómo se fraguó la inclusión del cantante Carlos Vives en el tema 'El avión'. Una canción a la que Vives se unió tras mostrarle el álbum en su estudio de Bogotá, cuando este aún no estaba completo, interesándose el artista especialmente en ese tema, al que finalmente se adentró.

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Prieto ha afirmado que se trata de "una de las colaboraciones más importantes", ya que el colombiano ha sido toda una referencia para el grupo desde que eran niños. "Recuerdo en tercero de primaria, en una tarea para literatura, haber cantado 'La Tierra del Olvido' al frente de todo el salón", ha recordado el músico.

REFERENCIAS A GARCÍA MÁRQUEZ

Paralelamente, otra de las sorpresas del disco se encuentra en la canción 'La felicidad', donde se incluyen declaraciones de Gabriel García Márquez en las que el escritor argumentaba, que "la felicidad no se tiene sino por momentos, y no se sabe que se tuvo sino después cuando ya pasó".

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"Apareció una entrevista en YouTube que le hacen a él en los años 70 en Barcelona, un periodista conversando con él sobre cosas muy cotidianas le hizo esta pregunta sobre qué era la felicidad, y él se tiró una frase muy sabia y muy sencilla a la vez, entonces de ahí salió la idea de 'samplear' un poco esa frase y usarla como excusa para hacer un track", ha descrito el músico.

VIRALIDAD DE 'NUESTRA CANCIÓN'

De su lado, Catalina ha relatado cómo ha convivido el grupo con su tema viral 'Nuestra Canción', publicada en 2015, pero que desde 2024 comenzó a generar millones de visitas por su uso en clips de Tik Tok e Instagram. "Siempre había sido una canción especial para nuestro público, pero ya verla como viral en el mundo fue y sigue siendo una experiencia muy sorprendente" ha comentado.

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Gracias a la explosión del tema, la cantante ha señalado que "mucha gente nueva" empezó a escuchar el grupo. "Es una canción a la que le tengo mucho cariño porque cuando la escribí parecía que no generaba tanto interés, y mira todo lo que ha sucedido alrededor de ella, gracias a esa canción muchas cosas positivas y hermosas en mi vida", ha aseverado.

COLABORACIONES CON ARTISTAS ESPAÑOLES

Por último, Catalina ha explicado que en España "hay artistas increíbles", los cuales les han inspirado y que "están haciendo cosas espectaculares". En concreto, la artista ha hecho referencia a una colaboración que ha salido recientemente con La La Love You, en la canción 'Las Medusas no tienen corazón', la cual "ha sido super bien recibida por la gente".

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En este sentido, la cantante ha hecho alusión a sus temas con artistas como Pedro Pastor, Leiva, El Kanka o Macaco, con los que ha colaborado, incidiendo en que siempre se encuentran "escuchando qué está pasando" y con ganas de hacer música con artistas españoles.

El público español todavía puede disfrutar de la música en directo de Monsieur Periné, con actuaciones en O Grove (Náutico - 11 y 12 de julio), y en festivales como La Mar de Músicas (18 de julio) y Pirineos Sur (19 de julio).

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