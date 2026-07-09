Meta trabaja en unas gafas inteligentes de "superdetección" que graban audio y fotografían el entorno de forma continua

Meta está trabajando en un prototipo de gafas inteligentes de "superdetección" que capturarán audio de forma continua y harán fotografías al entorno de los usuarios cada pocos segundos para almacenar esta información y poder consultarla posteriormente mediante su inteligencia artificial (IA).

Se trata de un nuevo sistema pensado para que los usuarios puedan registrar su día a día mediante las gafas y recuperar información relacionada posteriormente a través de la IA, por ejemplo, preguntando sobre lo que han visto o escuchado en un momento determinado del día.

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Así lo han detallado fuentes relacionadas con la tecnológica en declaraciones a Financial Times, quienes han aclarado que Meta no almacenará las grabaciones de audio o las imágenes sin procesar, así como tampoco las compartirá con los usuarios después. Solo extraerá los metadatos de dicho contenido y los subirá al servidor para analizarlos y poder responder a las consultas relacionadas.

Es decir, no guardará el audio ni las imágenes como tal para mostrarlas en otro momento, sino que se quedará con los datos para que su IA pueda disponer de esta información y responder a los usuarios con respecto a su día a día. Este enfoque pretende asegurar una mayor privacidad para los usuarios.

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No obstante, las fuentes también han especificado que Meta está pensando en no activar el LED integrado para advertir que las gafas están grabando cuando se estén utilizando las funciones de "superdetección".

Aunque esta decisión no es definitiva, la compañía se basa en que el dispositivo no grabará ni almacenará las imágenes como tal, como sí hace con la función específica de grabación de las gafas actuales, lo que podría dar lugar a error entre los usuarios.

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Concretamente, el LED integrado parpadea de forma continua cuando la persona graba un vídeo y durante un breve instante cuando toma una fotografía. Sin embargo, si se mantuviese encendido en todo momento, los usuarios podrían acostumbrarse en exceso y no identificar cuando se esté grabando vídeo o realizando fotografías realmente, tal y como ya explicó la firma en un documento técnico.

Precisamente, Meta ha lanzado este miércoles una actualización para sus gafas inteligentes actuales, con una función que desactiva la cámara cuando el LED de captura esta roto, como medida para evitar que alguien manipule o rompa dicho LED para grabar en secreto.

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Esta decisión se tomó ante el hecho de que algunos han tapado el LED indicador de grabación con una cinta adhesiva para ocultar que están grabando en secreto, e incluso algunos están ofreciendo servicios que alteran las gafas a propósito.

Con todo, se ha de tener en cuenta que la compañía está explorando llevar estas funciones de superdetección a las gafas ya existentes de Meta a través de una actualización de 'software'. Además, también está debatiendo internamente si utilizar los datos recabados mediante estas funciones para entrenar sus propios modelos de IA.

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Este nuevo prototipo de gafas de "superdetección" se está desarrollando en un momento en el que la compañía liderada por Mark Zuckerberg está en el punto de mira por problemas de privacidad, precisamente ligado a sus actuales gafas inteligentes.

Concretamente, durante el pasado mes de junio tuvo que retirar un código de reconocimiento facial que había instalado en millones de móviles de forma secreta y que hubiera permitido identificar a las personas capturadas con la cámara incluida en sus gafas, bajo una tecnología conocida internamente como 'Name Tag'.

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Siguiendo esta línea, en marzo de este año una investigación reveló problemas en la privacidad de los usuarios que utilizan las gafas inteligentes de Meta, hasta el punto de que vídeos sensibles, en los que aparecen desnudos o en el baño, acaban siendo visto por revisores humanos de la compañía en Kenia.