Llegan a Esuatini once migrantes más deportados desde Estados Unidos

Nairobi, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Esuatini confirmó este jueves la llegada al país de un nuevo grupo de once migrantes "mayoritariamente de países africanos" y deportados desde Estados Unidos como parte del millonario acuerdo bilateral firmado en 2025 con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado, el Ejecutivo suazi informó de que se trata del "cuarto grupo" de migrantes deportados desde EE.UU. y aseguró que sus derechos "serán respetados y protegidos de conformidad con las leyes del Reino de Esuatini y sus obligaciones internacionales", pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos contra esos traslados.

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"Asimismo, el Gobierno asegura a la nación que se han implementado las medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad y el bienestar del Reino y su población mientras los nacionales de terceros países se encuentren en el país", añadió el comunicado.

Aunque el Ejecutivo no confirmó dónde serán alojados los migrantes, los deportados al reino africano anteriormente fueron recluidos en la prisión de alta seguridad de Matsapha, a unos dos kilómetros del aeropuerto internacional de la capital, Mbabane.

Con este último grupo, ya hay una treintena de migrantes deportados a Esuatini desde EE.UU. en virtud del citado acuerdo, incluyendo ciudadanos de países como Tanzania, Somalia, Sudán, Camboya, Vietnam, Jamaica, Laos, Yemen y Cuba.

Mediante ese pacto, Washington acordó pagar 5,1 millones de dólares (4,4 millones de euros) a este pequeño país de África austral, según confirmó el Gobierno suazi el pasado noviembre.

Organizaciones pro derechos humanos han pedido a los países africanos que rechacen acuerdos de expulsión firmados con EE.UU. y afirmado que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

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La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antimigración.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y ha firmado acuerdos con países como El Salvador, Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial o Sierra Leona.

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Esuatini, última monarquía absoluta de África, tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y de la que un 60 % vive por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial. EFE